TikTok overweegt mogelijk volledige blokkade van de app in VS

TikTok bereidt zich voor om de populaire video-app aanstaande zondag volledig uit te schakelen voor gebruikers in de Verenigde Staten. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde website The Information op basis van ingewijden. Daarmee zou het socialemediaplatform verder gaan dan een nieuwe wet voorschrijft. Die wet zou namelijk alleen nieuwe downloads van TikTok in de VS verbieden, terwijl de app voor bestaande gebruikers nog een tijdje in de lucht blijft.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof kijkt momenteel naar bezwaren van het socialemediaplatform tegen een wet die het Chinese moederbedrijf ByteDance verplicht de Amerikaanse activiteiten te verkopen. Doet ByteDance dat niet, dan dreigt een ban. De nieuwe wet moet zondag ingaan. Niet alleen zijn nieuwe downloads vanaf dat moment niet langer mogelijk, ook worden updates na verloop van tijd moeilijk.

Pop-upbericht

Maar volgens The Information is TikTok nu van plan mensen die de app in de VS openen een pop-upbericht te laten zien. Daarin zou een doorverwijzing naar een website staan met informatie over het verbod. TikTok heeft ongeveer 170 miljoen gebruikers in de VS, die daardoor niet langer toegang zouden krijgen tot het platform.