Microsoft 365 krijgt opnieuw andere naam

Op verschillende toestellen krijgt de kantoorsoftware voortaan de naam Microsoft 365 Copilot. Een rebranding die vooral als doel lijkt te hebben de AI-functies te promoten.

Dat Copilot een ding is bij Microsoft zal je, willen of niet, geweten hebben. Na de uitgebreide integratie in Windows 11, een aanpassing van het Windows-toetsenbord en de vermelding van ‘Copilot’ in elke mogelijke speech en blog van Microsoft het afgelopen anderhalf jaar, wordt ook de kantoorsoftware van Microsoft uitgerust met een copilot-aanhangsel.

Copilot bevat in haar gratis versie beperkte AI-functionaliteiten. In een betaalde variant zijn die een stuk uitgebreider. Maar inhoudelijk verandert de naamsverandering weinig aan de software die onder meer Word, Excel en Powerpoint bundelt.

Windows Latest, dat de naamsverandering opmerkte, ontdekte ook dat de link naar Office.com en microsoft365.com verandert is naar M365.cloud.microsoft. Die wijziging werd lang geleden al aangekondigd, al lijkt ze nog niet overal te zijn doorgevoerd.

Oude gewoonte

Het maakt wel dat Microsoft vasthoudt aan een traditie: zodra mensen mee zijn met een merknaam, die merknaam veranderen. Zo was de merknaam ‘Surface’, vandaag de naam voor de tablets en laptops van het bedrijf, ooit bedoeld voor een soort salontafel met aanraakscherm in verwerkt.

Het ooit populaire MSN werd onder meer Windows Live Messenger (en ging later op in Skype om daar een stille dood te sterven), e-maildienst Hotmail werd eveneens ‘Live’ en zo zijn er wel meer voorbeelden.

Microsoft 365 Copilot begon aanvankelijk als Microsoft Office. Met de overstap naar een online suite werd dat in 2011 ‘Office 365’. In 2022 besloot het bedrijf de kantoortools om te dopen naar Microsoft 365. In 2025 wordt dat dus Microsoft 365 Copilot. Zo weet je bij deze dat brand manager zijn bij Microsoft een meer dan voltijdse job is.