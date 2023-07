Twitter is helft van advertentie-inkomsten kwijt

Twitter krijgt momenteel de helft minder inkomsten uit advertenties binnen dan voor de overname door Elon Musk. Dat heeft de excentrieke miljardair zelf gezegd op de sociaalnetwerksite.

“We hebben nog altijd een negatieve kasstroom, door een daling van de advertentie-inkomsten met 50 procent, in combinatie met een zware schuldenlast”, zei Musk in een antwoord op een Twitter-gebruiker. “We moeten een positieve kasstroom bereiken voor we de luxe hebben om andere dingen te doen.” Musk nam Twitter in oktober voor 44 miljard dollar over.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else.