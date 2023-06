Microsoft wisselt ‘Chat’ voor gratis Teams-versie in Windows 11

De hardnekkig ingebouwde Chat-app in Windows 11 wordt binnenkort vervangen door een makkelijker verwijderbare versie van Teams. Tegelijk wordt ook Cortana afgebouwd.

Windows 11 heeft in de taakbalk standaard een Chat-app staan. Die maakte chatten en videobellen met persoonlijke contacten mogelijk, maar zal ook stevig verankerd in het OS. Enkel via de instellingen kon je het icoontje weer wegkrijgen.

Nu kondigt Microsoft aan dat in de volgende testversie van Windows 11 Chat zal verdwijnen en wordt vervangen door Microsoft Teams – Free, een gratis versie van MS Teams. Die wordt ook makkelijker om weer van de taakbalk te verwijderen.

Een exacte reden van die aanpassing is er niet, maar verdere verwarring voorkomen lijkt wel de meest logische verklaring. Zo was de oude Chat ook een soort Teams, maar die viel dan weer niet te combineren met de professionele versie van MS Teams waardoor mensen soms twee keer quasi dezelfde app naast elkaar gebruikten afhankelijk van het doel.

Cortana

Eerder dit jaar stopte Microsoft al met de gratis versie van Microsoft Teams voor bedrijven, om ofwel een betalende versie, of diezelfde Microsoft Teams – Free voor te stellen.

De aankondiging komt er kort nadat al bekend werd dat de ondersteuning voor Cortana op Windows 11 wordt stopgezet. Wel kondigde Microsoft enkele weken geleden aan dat het besturingssyteem veel meer AI-toepassingen krijgt, met onder andere de virtuele assistent Copilot.