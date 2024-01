WordPad verdwenen uit nieuwste Windows 11-versie

Wie binnenkort Windows 11 installeert, krijgt er voortaan niet langer WordPad bij. De kleine tekstverwerker verdwijnt in de nieuwste testversie van het besturingssysteem.

Dat WordPad verdwijnt is al bekend sinds afgelopen zomer. De tekstverwerker wordt al sinds 1995 meegeleverd met Windows en hangt een beetje tussen een basisprogramma als Notepad en een volwaardige tekstverwerker zoals Word.

Maar nu wordt dat definitief. In de nieuwste versie van Windows 11 in het Canary Build Channel van Microsoft, waar versies als bèta worden vrijgegeven, is WordPad niet meer te vinden in build 26020. Binnenkort zal dat ook zo zijn in de officiële versie van Windows 11. Ook de People app (contactpersonen) en de Step Recorder (om bepaalde handelingen op een pc in beeld te brengen) verdwijnen, maar die zijn pas recent geïntroduceerd en waren een pak minder populair.

WordPad was gratis, had geen internetverbinding nodig en was soms een nuttig alternatief om eenvoudige Word-bestanden te openen voor wie geen Office-software had. Maar vandaag zijn er veel meer gratis opties, zoals de gratis versie Office Online, of Google Docs, die over meer functies beschikken dan WordPad.