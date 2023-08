YouTube zoekt een manier om artiesten te compenseren voor AI-muziek

Streamingplatform YouTube is op zoek naar een manier om muziekartiesten billijk te vergoeden wanneer delen van hun muziek worden gebruikt voor AI-gegenereerde deuntjes. Hoe dat precies moet gaan weet het nog niet, maar het wil alvast ideeën inwinnen bij lui als producer Björn Ulvaeus en filmcomponist Max Richter.

Nu AI-gegenereerde muziek hard aan het doorbreken is, denken zowel de muziekindustrie als streamingdiensten na over een toekomst waarin door de mens gemaakte muziek naast machinegegenereerde deuntjes zal staan. Platenlabels zien vanzelfsprekend een existentiële bedreiging in kunstmatige intelligentie, en vragen in toenemende mate aan streamingdiensten om hun muziek niet beschikbaar te maken voor het trainen van AI.

Maar YouTube, onderdeel van Google, heeft natuurlijk belang bij beide kampen: het moederbedrijf is een van de grote wereldspelers in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, en zelf – onder meer via zijn muziekstreamingdienst YouTube Music – heeft het muziekartiesten nodig voor zijn inkomsten.

Gulden middenweg

Daarom is het bezig aan nieuwe technologie – wellicht een uitbreiding van zijn bestaande Content ID-systeem – die van AI-muziek een onderdeel moet maken op het platform. AI heeft het potentieel om ‘de unieke creatieve expressie van muziek uit te breiden’, claimt YouTube. De toekomstige technologie die het streamingplatform aan het bouwen is moet mogelijkheden bieden om er geld aan te verdienen, én tegelijkertijd de rechten van muziekartiesten – op wier werken muziek-AI wordt getraind – te vrijwaren. Daarom wordt nu een orgaan opgericht dat YouTube zijn Music AI Incubator heeft genoemd, en waar artiesten, producers en songwriters samen met het bedrijf aan ideeën zullen werken voor een eerlijke verdeling van inkomsten uit AI.

Goed volk

Het programma gaat van start met de medewerking van platenfirma Universal Music Group, die een aantal van zijn bekende namen in de schaal legt: producer Björn Ulvaeus (ooit een Abba-lid), filmcomponist Max Richter, singer-songwriter Rosanne Cash, One Republic-zanger Ryan Tedder, en de erven-Frank Sinatra.

Precies het feit dat Universal de eerste partner in het initiatief is, bewijst dat die verbindende aanpak werkt. De platenmaatschappij toonde zich in het recente verleden heel kritisch ten opzichte van AI-gegenereerde muziek: toen eerder dit jaar een AI-nummer viraal ging met de gesimuleerde stemmen van Drake en The Weeknd, ondernam het bedrijf – dat Drake onder contract heeft – stappen om het nummer te laten verdwijnen van Spotify en Apple Music.