SAP verkoopt Qualtrics weer

SAP doet Qualtrics opnieuw van de hand. Het bedrijf was pas sinds 2018 in handen van SAP, werd deels naar de beurs gestuurd, maar komt nu bij twee investeerders terecht.

Qualtrics, dat zich toelegt op ‘experience management software’, werd in 2018 door SAP overgenomen voor 8 miljard dollar, dit vlak voor het bedrijf naar de beurs zou trekken. In 2020 bracht SAP het alsnog zelf naar de beurs, maar behield heel wat aandelen.

Drie jaar later neemt SAP alsnog afscheid van het bedrijf. Qualtrics wordt in zijn overgenomen door investeringsbedrijf Silverlake en CCP Investments, een Canadees pensioenfonds. Silver Lake had al vier procent van de aandelen van Qualtrics in handen.

Het bedrijf wordt door de twee overgenomen voor zo’n 12,5 miljard dollar. Zo’n 7,7 miljard dollar daarvan gaat naar SAP. SAP en Qualtrics houden wel een bijzondere relatie. SAP-CEO Christian Klein benadrukt dat Qualtrics een partner blijft op technologievlak en voor de go-to-market activiteiten.