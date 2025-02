Belgische banken willen ook weten of klant belt tijdens frauduleuze overschrijving

Het Nederlandse voorstel waarbij banken nagaan of een klant aan het bellen is bij een mogelijk frauduleuze transactie, vindt ook aanhang bij Belgische banken. Ook de regulator zet de deur op een kier.

In Nederland willen de banken en telecombedrijven een aanpassing van de telecomwetgeving. Zo willen ze samen in real time kunnen controleren of een klant aan het bellen is bij een transactie, om in te schatten of een klant werd opgelicht om die overschrijving te doen. Het systeem bestaat ook al in het Verenigd Koninkrijk.

Bij Febelfin, de vereniging van de Belgische banksector, heeft men ook interesse in zo’n aanpak. ‘Nog verder samenwerken met de telecomsector zou zeker positief zijn in de gezamenlijke strijd tegen fraude. We begrijpen uiteraard dat dit bijzonder privacygevoelig is en dit dus grondige analyse vergt, conform de wetgeving.’ Aldus Isabelle Marchand, hoofd communicatie en public affairs bij Febelfin.

In Nederland gebeuren 75 procent van de frauduleuze transacties terwijl het slachtoffer belt met de oplichter. Vaak wordt het slachtoffer overtuigd om zelf een overschrijving te doen, of om bevestigingscodes door te geven zodat de daders zelf de rekening kunnen plunderen. Hoe hoog die cijfers in België zijn is niet bekend, maar de werkwijze wordt ook in ons land toegepast.

Geen inzage, wel extra indicatie

De banken willen voor alle duidelijkheid geen inzage in de gesprekken of hoe vaak mensen met elkaar bellen. Wel is een gesprek een belangrijke indicator dat de overschrijving die wordt uitgevoerd mogelijk in het kader van oplichting plaatsvindt. Nederlandse banken stellen ook dat er met meerdere factoren rekening wordt gehouden. Het is dus niet zo dat je niet meer mag bellen tijdens een overschrijving, of dat een overschrijving dan standaard wordt tegengehouden.

Zowel Febelfin als telecomregulator BIPT bevestigen aan Data News dat er al eerder overleg is geweest. Febelfin zegt dat de sector het onderwerp graag opnieuw aankaart bij de telecomsector, het BIPT en de bevoegde nieuwe minister. Gevraagd naar een reactie,lijkt het BIPT daar ook voor open te staan.

‘Indien de banken hierin geïnteresseerd zijn en de telecomoperatoren dergelijke toepassingen wensen aan te bieden zal het BIPT de conformiteit met de privacyregels inzake telecommunicatie onderzoeken,’ aldus de telecomregulator in een reactie.