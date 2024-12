Japan en VS beschuldigen Noord-Koreaanse hackers van diefstal miljoenen dollars in crypto

Een groep Noord-Koreaanse hackers heeft voor meer dan 300 miljoen dollar aan cryptomunten gestolen op het platform DMM Bitcoin. Dat zeggen de Japanse politie en de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Volgens de Japanse politie zit de groep TraderTraitor achter de diefstal. Die zou deel uitmaken van de groep Lazarus, die dan weer gelinkt zou zijn aan het Noord-Koreaanse regime. Lazarus raakte in 2014 bekend toen de groep beschuldigd werd van het hacken van productiestudio Sony Pictures Entertainment uit protest tegen de satirische film ‘The Interview’, waarin werd gelachen met het Noord-Koreaanse regime.

De Amerikaanse FBI meldt in een apart persbericht “de diefstal van cryptomunten ter waarde van 308 miljoen dollar (296 miljoen euro) van het in Japan gevestigde bedrijf DMM door Noord-Koreaanse cyberactoren”. De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben het over een “gerichte operatie van social engineering” (waarbij hackers gegevens verzamelen over hun doelwit om het te misleiden via geloofwaardige berichten), waarbij een hacker zich voordeed als een rekruteerder om een werknemer van een ander cryptoplatform te contacteren. Hij stuurde de werknemer zogezegd een pre-employmenttest, die een kwaadaardige code bevatte. De hacker kon zich zo voordoen als de werknemer, aldus de FBI.

De FBI, de Japanse nationale politie en andere partners van de Amerikaanse overheid en de internationale gemeenschap zullen doorgaan met het ontmaskeren en bestrijden van illegale activiteiten door Noord-Korea, waaronder cybercriminaliteit en de diefstal van cryptomunten, om inkomsten voor het regime te genereren”, aldus het persbericht nog.

Het cyberoorlogprogramma van Noord-Korea zou al zeker sinds het midden van de jaren 1990 bestaan. Volgens een rapport van het Amerikaanse leger uit 2020, telt ‘Bureau 121’, de Noord-Koreaanse eenheid voor cyberoorlogsvoering, 6.000 leden die ook vanuit het buitenland opereren, bijvoorbeeld vanuit Wit-Rusland, China, India, Maleisië of Rusland.