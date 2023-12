Voorlopig geen datalek na cyberaanval bij Limburg.net

Volgens de eerste resultaten van het onderzoek naar de hacking bij afvalintercommunale Limburg.net zijn de hackers er niet in geslaagd om de klantengegevens of andere data buit te maken.

‘Hoewel onze huidige analyse geen datalek laat zien, is het onderzoek nog niet afgerond’, zegt directeur Kris Somers wel. ‘Voordat we onze normale activiteiten kunnen hervatten, moet alle geïnfecteerde apparatuur eerst grondig worden gescand op virussen en onderworpen aan veiligheidschecks’, zegt Somers nog. ‘We nemen deze maatregelen om zeker te zijn dat al onze systemen volledig veilig zijn voordat we weer operationeel worden.’

In een persmededeling laat Limburg.net weten dat de digitale diensten pas weer opstarten als er zekerheid is dat dit veilig kan gebeuren. Voorlopig blijft de klantendienst niet bereikbaar. De bemande recyclageparken blijven open, met een aangepaste dienstverlening. Ook de huis-aan-huis ophalingen gaan gewoon door.