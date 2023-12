Cybersecurity agentschappen VS en EU gaan samenwerken

Europa en de VS gaan nauwer samenwerken rond cybersecurity. Dat wil vooral zeggen dat ENISA en CISA vaker informatie gaan uitwisselen en hun aanpak op elkaar afstemmen.

Het European Union Agency for Cybersecurity en het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency kondigen samen hun formele samenwerking aan rond hun gezamenlijke capaciteiten, best practices en het uitwisselen en verbeteren van bewustwording rond het digitale veiligheid.

Heel veel concrete details of voorbeelden worden niet gegeven in de gemeenschappelijke verklaring, maar beide agentschappen spreken van een mijlpaal die zal uitmonden in samenwerkingen op korte en lange termijn. Dat gaat onder meer over het uitwisselen van informatie rond specifieke dreigingen, zowel structureel als ad hoc.

‘Cyberdreigingen hebben geen grenzen,’ zegt Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. ‘Deze werkovereenkomst tussen ENISA en CISA is een belangrijk resultaat van de EU-US cyberdialoog. Het zal toelaten om effectief de toenemende cybersecuritydreigingen te bestrijden.’