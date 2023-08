Fitbit krijgt Europese klachten over privacyschending

Oostenrijkse privacy-activisten hebben klachten ingediend tegen smartwatchfabrikant Fitbit. Volgens belangenorganisatie Noyb dwingt Fitbit gebruikers in te stemmen met het overdragen van persoonlijke gegevens naar landen buiten de Europese Unie. Het zou vervolgens niet meer mogelijk zijn die toestemming in te trekken, wat tegen Europese privacyregels indruist.

De klachten zijn onder andere ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland en privacytoezichthouders in Oostenrijk en Italië. Het steekt belangenorganisatie Noyb, de afkorting voor None of your business (Jouw zaken niet), dat de persoonsgegevens op deze manier terechtkomen in rechtsgebieden waar consumenten niet dezelfde privacybescherming genieten als inwoners van de EU. In het landenblok gelden sinds 2018 strenge privacyregels die zijn opgenomen in de Algemene verordening gegevensbescherming.

Toestemming dataoverdracht

‘Eerst koop je een Fitbit voor minstens 100 euro. Daarna sluit je een betaald abonnement af om er vervolgens achter te komen dat je gedwongen wordt ‘gratis’ jouw gegevens te delen met partijen over de hele wereld’, stelt Noyb-jurist Maartje de Graaf.

De organisatie wil dat Fitbit klanten toestaat apps voor de smartwatches te gebruiken zonder gedwongen toestemming voor de overdracht van data naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Ook moet Fitbit wat Noyb betreft meer informatie delen met klanten over de manier waarop het bedrijf met hun gegevens omgaat.

Noyb

Noyb is opgericht door de Oostenrijkse activist Max Schrems. Hij boekte eerder een groot succes bij het hoogste rechtbank van de Europese Unie, die oordeelde dat afspraken met de Verenigde Staten over de overdracht van gegevens niet in orde waren. Dat oordeel kwam er na klachten over het datagebruik van socialmediabedrijf Facebook.