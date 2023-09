Kmo’s maken zich zorgen om cyberveiligheid, ondanks vele investeringen

Uit onderzoek aangestuurd door Sharp Benelux blijkt dat Belgische kmo’s zich ondanks investeringen in cyberbeveiliging nog grote zorgen maken. Volgens het onderzoek streven de investeringen hun doel vaak voorbij, daarom wil Sharp het belang van juiste investeringen aankaarten.

Het onderzoek dat Sharp liet uitvoeren door Censuswide toont aan dat kmo’s het vaakst te maken kregen met phishing, gegevensverlies en wachtwoordaanvallen. Om die cyberaanvallen maken de kmo’s zich dan ook zorgen zorgen. 37 procent denkt dat zo’n aanval wel eens hun einde zou kunnen worden. De meeste (40 procent) vrezen dan weer reputatieschade voor hun onderneming.

Dat de kmo’s zich zorgen maken om hun digitale veiligheid is opvallend, want 47 procent van de kmo’s die deelnamen aan het onderzoek verhoogden hun investeringen in IT in 2023. Ondanks die investeringen voelt ruim twee derde zich niet voldoende voorbereid voor toekomstige dreigingen. Managing Director Peter Hoorn bij Sharp Benelux verklaart waarom dergelijke investeringen niet per se de veiligheid van de kmo’s garanderen: ‘We zien dat bijvoorbeeld slechts 38 procent van de kmo’ers gebruikmaakt van een firewall, een sterk wachtwoordbeleid of een VPN-verbinding. Bedrijven investeren wel in IT, maar ze weten niet altijd wat prioriteit heeft. Essentiële elementen ontbreken dan bijvoorbeeld, of werken niet goed samen’.