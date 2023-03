Belgische GBA sluit dossier datalek Facebook

Zo’n twee jaar na het uitlekken seponeert de Belgische gegevensautoriteit haar dossier tegen Facebook. Al gaat het vooral om een formele afhandeling omdat de klachten werden de afgelopen jaren al gebundeld in de Ierse zaak.

In april 2021 raakte bekend dat er zo’n 533 miljoen gegevens van Facebookgebruikers, waaronder ook Belgen, op straat lagen. Ze werden verzameld via scraping en daarbij bleek dat Facebook zeer laks was om daar iets aan te doen, ondanks eerdere waarschuwingen in 2017.

In de nasleep daarvan riep de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Belgen op om klacht in te dienen. Zo’n 1.113 klachten werden daarbij ingediend. Intussen begon er ook in Ierland een procedure van de Ierse Data Protection Commission (DPC), gezien het Europese hoofdkantoor van Facebook (vandaag bekend als Meta Platforms) daar zit.

Seponering, maar niet zonder gevolgen

Nu laat de Belgische GBA aan de aanklagers weten dat de zaak wordt geseponeerd. Al verdient dat meteen een stevige nuancering: het is niet zo dat de klachten zomaar aan de kant worden gezet zonder gevolg, de GBA was de afgelopen jaren telkens in contact met haar Ierse tegenhanger over het verloop van de zaak, waarbij werd gekeken welke privacyregels werden geschonden.

Maar het is de Ierse DPC die bevoegd en verantwoordelijk is voor de afhandeling. Die besliste eind vorig jaar dat Meta Platforms twee administratieve boetes kregen van 150 miljoen (voor inbreuk op artikel 25.1 van de GDPR) en 115 miljoen (voor inbreuk op artikel 25.2 van de GDPR). Omdat de DPC de zaak namens alle EU-landen heeft afgehandeld, laat nu ook de Belgische GBA aan de indieners van een klacht weten dat het tot een boete is gekomen en de zaak nu is afgerond.