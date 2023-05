Dwangsom voor gezichtsherkenningsbedrijf Clearview AI

Het bedrijf moet in Frankrijk een dwangsom van 5,2 miljoen euro betalen omdat het zich niet houdt aan eisen die eerder werden opgelegd door de toezichthouder.

De Franse waakhond CNIL eiste eerder al dat Clearview AI zou stoppen met het verzamelen en gebruiken van foto’s van Franse burgers. Al verzameld beeldmateriaal moest verwijderd worden. Het gezichtsherkenningsbedrijf kreeg daarbij een dwangsom opgelegd van 100.000 euro per dag, met een maximum van 5,2 miljoen euro.

CNIL meldt echter geen bewijs te hebben ontvangen van Clearview AI dat het aan de gestelde eisen heeft voldaan. Het besluit daarom nu dat Clearview AI de maximale dwangsom van 5,2 miljoen euro moet betalen.

Database met miljarden afbeeldingen van gezichten

Clearview AI is een omstreden bedrijf dat over een database met miljarden afbeeldingen van gezichten beschikt. Het bedrijf biedt gezichtsherkenningssoftware aan die gericht is op politiediensten. De manier waarop die gezichten van het internet werden geschraapt, en de mogelijke rechenmisbruiken die met de software gepaard gaan, maken echter dat het bedrijf in veel landen geweerd wordt.

Meerdere Europese privacytoezichthouders legden Clearview AI al boetes op wegens het overtreden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zo kreeg het bedrijf ook in Italië en Griekenland boetes opgelegd van beide 20 miljoen euro.

In samenwerking met Dutch IT Channel