Google zet Privacy Sandbox API’s open voor ontwikkelaars

Google zet een nieuwe stap in zijn beslissing om cookies van derde partijen te vervangen. De API’s van het Privacy Sandbox Systeem zijn vanaf nu beschikbaar, waardoor ontwikkelaars en adverteerders ermee aan de slag kunnen gaan.

Privacy Sandbox is Google’s (ondertussen al vaak aangepaste) alternatief voor cookies. Het systeem moet een antwoord bieden op de voorkeur van veel internetgebruikers om cookies van derde partijen te verbannen.

Het idee achter de sandbox is dat het alternatief beter is voor de privacy, terwijl het Google toch nog toelaat om advertenties te verkopen. In Privacy Sandbox kan je als gebruiker zelf aangeven welke onderwerpen je relevant vind om advertenties voor te krijgen. Mensen met gelijkaardige interesses worden dan samen in een groepje gezet dat zo het doelwit kan zijn voor adverteerders.

Lees ook: Google wil in 2024 cookies beginnen blokkeren

De techgigant kondigt in een persbericht aan dat het de nodige API’s standaard in Chrome gaat meeleveren. Tot nu toe werd het systeem nog getest en moesten gebruikers aangeven dat ze Privacy Sandbox wilden. Binnenkort wordt het systeem dus beschikbaar voor iedereen, al gaan de meeste gebruikers nog niet meteen een verandering zien. Deze update is er dan ook vooral voor ontwikkelaars. Zij zullen hun websites namelijk aan het nieuwe systeem moeten aanpassen en voorbereiden op het einde van tracking cookies.

Bedoeling is om vanaf volgend jaar te beginnen met het blokkeren van third party cookies (iets wat browsers als Firefox overigens al langer doen).