Meta krijgt Europese privacyboete van 1,2 miljard euro

Meta krijgt een enorme boete omdat het data van Europese gebruikers bleef doorsturen naar de VS, ook al mag dat al lang niet meer van Europa.

De boete, afkomstig van de Ierse databeschermingsautoriteit, komt er omdat Meta te weinig stappen ondernam om data van Europese gebruikers te beschermen tegen Amerikaanse inlichtingendiensten. Concreet gaat het om gegevens die naar de VS werden verstuurd, wat niet mag omdat ze daar vlot kunnen worden opgevraagd door de overheid.

Die zaak loopt al even, eerder meldde Bloomberg op basis van bronnen dat de Ierse databeschermingsautoriteit een boete ging opleggen die hoger ging liggen dan de 746 miljoen euro die Amazon kreeg opgelegd door Luxemburg, tot dan de hoogste boete voor privacyschendingen op grote schaal.

Dat blijkt nu een flink pak hoge met 1,2 miljard euro. Eerder kreeg Meta al gelijkaardige boetes van de Ierse regulator van 405 miljoen en 225 miljoen euro de afgelopen jaren.

Wat meespeelt in de beslissing is dat Meta al eerder door het gerecht er op werd gewezen dat de praktijk niet is toegestaan. De zaak loopt verder uit een beslissing uit 2020. Intussen onderhandelen de VS en de EU over een nieuw wettelijk kader om data uit te wisselen. Meta zelf is van mening dat het data mag versturen tussen Europa en de VS en dat het dat moet kunnen doen. Eerder dreigde het al haar diensten te stoppen in Europa als het de wet moet naleven. Een dreiging die Meta wel vaker uit als het haar zin niet krijgt.

Tegelijk moet Meta de werking van Facebook aanpassen door de uitspraak. Tegen 12 november moet alle Europese data die in de VS wordt bewaard of gewerkt verwijderen of verhuizen, en dit tot er een nieuwe deal tussen de EU en de VS is.