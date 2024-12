Vlaamse privacywaakhond: lokale besturen grijpen te makkelijk naar slimme ANPR-camera’s

De Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) vindt dat lokale besturen al te makkelijk naar slimme camera’s grijpen voor bijvoorbeeld trajectcontroles. Als ze zich niet aan de richtlijnen houden, dreigen steden en gemeenten de verwerking van de beelden stil te moeten leggen, waarschuwt de privacywaakhond.

De VTC spreekt die waarschuwing uit in een e-mail aan de bestuursploegen van alle Vlaamse steden en gemeenten, die vorige maand ook op de website van de instantie is verschenen. De aanleiding is dubbel. Enerzijds heeft de privacywaakhond via de media gemerkt dat steeds meer lokale besturen ANPR-camera’s – die nummerplaten herkennen – inzetten voor trajectcontroles. Daarnaast ontving de toezichtcommissie het afgelopen jaar verschillende klachten over de inzet van slimme camera’s om snelheidsovertredingen vast te stellen of sluipverkeer te weren, en heeft ze die casussen van naderbij bekeken.

‘Extreem invasief’

De analyse is niet mals. Omdat de camera’s beelden maken van het voertuig, de nummerplaat en mogelijk ook de inzittende(n), én zowel de locatie als het tijdstip bekend is, is de verwerking ervan ‘extreem invasief op privacyvlak’, vindt de VTC. Lokale besturen moeten zich om die reden altijd afvragen of de camera noodzakelijk is, en of alternatieven zoals verkeersdrempels geen oplossing kunnen bieden.

Daarnaast moet het doel van de ANPR-camera’s altijd ‘specifiek en duidelijk’ zijn. Toch stelt de toezichtcommissie vast dat de camera’s in eerste instantie voor bijvoorbeeld snelheidscontrole worden geplaatst, maar daarna ook voor andere doeleinden worden ingezet. Function creep, noemt de VTC dat: de doelstellingen worden altijd maar verder uitgebreid, zonder dat er een nieuwe afweging gebeurt.

Wanneer de slimme camera’s specifiek worden ingezet om sluipverkeer tegen te gaan, bestaat bovendien het risico dat de openbare weg wordt voorbehouden voor inwoners, meent de waakhond.