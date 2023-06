Strava heatmap maakt je thuisadres vindbaar

Wie regelmatig gaat sporten met Strava heeft een grote kans dat het thuisadres te achterhalen valt.

Strava is een app waar gebruikers hun loop- of fietssessie kunnen registreren. De app heeft sinds 2018 ook standaard de functie ‘heatmap’, waarbij er een spoor zichtbaar is op plekken waar regelmatig wordt gesport. Zo kunnen sporters los van elkaar populaire plekken vinden.

Maar onderzoekers van de North-Carolina State University hebben ontdekt dat die functie je thuisadres in veel gevallen kan weggeven. Zeker in minder drukke regio’s. De techniek is niet waterdicht, maar zou in 37,5 procent succesvol zijn in het achterhalen van iemands thuisadres.

Zo toont een heatmap in veel gevallen ook stopgebieden, vaak vlak bij je deur voor het vertrek van je loop- of fietstocht. De onderzoekers koppelden dat aan OpenStreetMaps om er adressen op te plakken. Vervolgens gebruikten ze de zoekfunctie van Strava om gebruikers te vinden in een specifieke stad. Vaak gebruiken ze dat met hun echte naam en een profielfoto.

Vanaf die publieke profielen houden gebruikers ook hun recente activiteiten bij, inclusief tijden en afstanden, waardoor mogelijke routes identificeerbaar zijn. In praktijk konden de onderzoekers zo in 37,5 procent van de gevallen iemands thuisadres exact achterhalen.

Militaire basissen

Het is niet de eerste keer date Strava de privacy in gevaar brengt, en opmerkelijk genoeg wordt er weinig aan gedaan om dat te verbeteren. In 2018 raakte bekend dat de heatmap functie militaire basissen identificeerbaar maakte omdat soldaten er in de buurt gingen trainen. Ook onderzoekers van de KU Leuven deden vorig jaar gelijkaardige vaststellingen.

Wie zich zorgen maakt om privacy moet weten dat heatmap standaard aan staat, maar via de instellingen valt uit te zetten. Ook kan je kiezen om je naam of activiteit niet openbaar te delen. Interessant is dat je ook kan kiezen om uitzondering aan te geven rondom je huis, of pas op een afstand van je voordeur beginnen met je sessie.