Base trekt datahoeveelheden op

Base heeft de datahoeveelheden van zijn mobiele abonnementen verhoogd. Daar staat (voorlopig) geen meerprijs tegenover.

In de praktijk worden de hoeveelheden per maand ongeveer verdubbeld. Gebruikers met een abonnement van 15 euro hebben nu per maand 15GB ter beschikking in plaats van 8GB. Voor 20 euro krijg je 50GB in plaats van 25GB. Abonnementen van 29 euro gaan naar 90GB en die van 39 euro gaan naar 120GB. De verhogingen gingen op 13 januari in. Ook prijzen voor datagebruik buiten deze bundels dalen.

De abonnementen voor zelfstandigen (zogeheten SoHo-abonnementen) volgen een gelijkaardig traject. het Pro 11-abonnement van 11 euro gaat van 6GB naar 10GB, Het Pro 20-abonnement gaat naar 40GB, Pro-abonnementen van 29 euro hebben nu 100GB per maand ter beschikking en de Pro-abonnementen van 35 euro gaan naar 300GB.

Concurrentie

Base, de lowcost-dochteronderneming van Telenet, wil met de aanpassingen naar eigen zeggen voldoen aan de noden van zijn klanten, maar wil op deze manier ook beter kunnen concurreren met andere telecombedrijven. De komst van nieuwe speler Digi, die in december van start ging, lijkt daar een belangrijke factor in te zijn. Scarlet, het lowcost-merk van Proximus, zette vorige week al een gelijkaardige stap, met meer data per maand voor dezelfde prijs.