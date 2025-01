Scarlet geeft klanten meer data, maar verlaagt prijzen niet

Scarlet, het lowcost-dochtermerk van Proximus, verhoogt het inbegrepen datavolume in zijn mobiele abonnementen. De prijzen blijven echter ongewijzigd. Daardoor is het goedkoopste abonnement bij Scarlet nog steeds duurder dan bij de nieuwe speler Digi.

Digi kwam in december op de markt met een aanbod van 5 euro per maand voor 15 gigabyte data en onbeperkt bellen. Hey!, het dochtermerk van Orange, introduceerde daarop de mobile S-formule met dezelfde inhoud.

Scarlet verhoogt nu dus wel het datavolume, maar raakt niet aan de prijzen. Dat betekent dat het goedkoopste Scarlet-abonnement (Red) 8 euro blijft kosten. Daarvoor krijgt de klant voortaan 5 GB in plaats van 1 GB. Voor extra verbruik rekent Scarlet voortaan 0,60 euro aan per GB.

(On)beperkt bellen

Ook de drie andere formules van Scarlet krijgen meer data voor dezelfde prijs: voor 10 euro gaat het om 10 GB, voor 13 euro krijgen klanten 20 GB en voor 18 euro 40 GB. In die laatste formule kan Scarlet wél goedkoper uitkomen dan Digi. De nieuwkomer vraagt 0,60 euro per GB extra verbruik: wie exact 40 GB opsoupeert, zal 20 euro betalen.

Alleen het duurste abonnement bij Scarlet omvat onbeperkt bellen. In de abonnementen van 8 euro en 10 euro per maand zitten 300 belminuten, in dat van 13 euro 600 minuten.