Citymesh neemt Edpnet over van Proximus

De Belgische telecomoperator Citymesh heeft internetprovider Edpnet overgenomen van Proximus. Dat hebben Citymesh en Proximus maandag bekendgemaakt in afzonderlijke persberichten.

Proximus nam in maart dit jaar Edpnet over voor 20,5 miljoen euro nadat het bedrijf eind vorig jaar in financiële problemen was gekomen. Een dag later startte de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik bij de overname.

Proximus zegt in het persbericht tevreden te zijn dat er met de overname door Citymesh een einde komt aan de lopende procedures van de BMA. ‘Dit laat toe een einde te maken aan de onzekerheid rond de toekomst van Edpnet en de continuïteit op lange termijn voor zijn klanten te garanderen.’

Ook aan het beroep dat Citymesh had aangetekend tegen de overdracht van Edpnet aan Proximus in het kader van de procedure gerechtelijke reorganisatie, komt een einde.

Citymesh op zijn beurt, is ‘verheugd om het team van edpnet, bestaande uit 60 deskundige professionals, te verwelkomen binnen de Citymesh Group’.

De overeenkomst maakt een einde aan de onzekerheid over de toekomst van Edpnet, luidt het nog. ‘We zijn vastbesloten om de unieke bedrijfscultuur van edpnet te behouden en een soepele overgang en ononderbroken service voor onze klanten en het personeel te verzekeren.’

Edpnet heeft ongeveer 46.000 klanten voor vast internet en 13.500 mobiele klanten. Het hoofdkantoor blijft gevestigd in Sint-Niklaas.