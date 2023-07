Ericsson werkt aan nieuwe productie- en technologiehub in Estland

Door al zijn productie- en R&D-faciliteiten in en rond de Estse hoofdstad Talinn te integreren in één enkele site wil de Zweedse telecomfabrikant Ericsson sneller schakelen in de ontwikkeling van nieuwe mobiele telecomapparatuur en productietechnieken. Ook de lagere ecologische voetafdruk van de site moet een opsteker worden. De 50.000 vierkante meter grote productie- en technologiehub moet begin 2026 operationeel zijn.

Ericsson zet een investeringsbedrag van 155 miljoen euro opzij voor wat het zelf een ‘next-generation smart manufacturing and technology hub’ noemt in Talinn. Eén enkele plaats waar testlabo’s, magazijnen, productielijnen en kantoren worden samengebracht, gericht op operationele efficiëntie. De Zweedse fabrikant van telecomapparatuur heeft 2.200 medewerkers in Estland, momenteel verspreid over vier afzonderlijke faciliteiten in en rondom de hoofdstad, met profielen die variëren van productiemedewerkers tot ingenieurs en machine learning-experts. De bestaande fabriek in Estland is goed voor meer dan 40 procent van alle 5G-apparatuur die Ericsson maakt.

Ontwikkeling én massaproductie

De nieuwe, gecombineerde site moet Ericssons onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten verscherpen, een plaats voor co-ontwikkeling van nieuwe mobiele ecosystemen en productietechnieken zijn, en het bedrijf vervolgens ook snel helpen doorschakelen naar massaproductie. De nieuwe site komt in Ülemiste City, het grootste bedrijvenpark in de Baltische staten, waar momenteel al 500 bedrijven – hoofdzakelijk uit de tech-industrie – gevestigd zijn.

Lagere ecologische voetafdruk

Ook het aanzienlijk verminderen van de ecologische voetafdruk is een ambitie. Door gebruik te maken van innovatieve bouwmaterialen, en de faciliteit te voorzien van energie door middel van een zonnepanelenpark op het dak, moet de totale koolstofemissie van de site tot 70 procent lager worden dan het totaal van de vier huidige locaties die Ericsson heeft neergepoot rondom Talinn. ‘Deze smart hub zal volledig van hernieuwbare energie worden voorzien’, licht Fredrik Jejdling, Head of Networks bij Ericsson, toe. ‘Ze zal ook worden gebouwd met het oog op een optimale efficiëntie, door middel van AI, machine learning, robotica en andere geavanceerde Industry 4.0-technologie.’