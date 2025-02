Onderzeese kabel niet door sabotage beschadigd

Bij de recentste beschadiging van een onderzeese kabel, tussen Zweden en Letland, was geen sprake van sabotage. Dat maakt de Zweedse justitie maandag bekend na een onderzoek. Het schip is weer vrijgegeven.

Uit het onderzoek blijkt nu ‘duidelijk’ dat de schade werd aangericht door ‘een combinatie van het weer, fouten in de uitrusting en in het zeemanschap van het in beslag genomen schip’, stelt aanklager Mats Ljungqvist in een schriftelijke verklaring. Het gaat om de Vezhen, een schip dat onder Maltese vlag vaart.

De Noorse autoriteiten gaven vorige week al een ander schip dat in beslag genomen werd, de Silver Dania, de toelating om weer te vertrekken.