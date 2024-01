Orange gaat internet via satelliet lanceren

Orange Belgium is sneller dan gepland klaar met de upgrade van het netwerk van VOO. Tegelijk wil het later dit jaar een internetaanbod via satelliet lanceren. Veel details geeft het nog niet prijs, maar die zijn wel relatief makkelijk te achterhalen.

Op een persconferentie kondigde Orange vandaag aan dat het, zes maanden eerder dan gepland, nu 95 procent van de Belgische huishoudens een snelheid van 1 Gbps kan bieden. In Vlaanderen is dat vooral via het netwerk van Telenet en een afspraak met Wyre (de joint-venture tussen Telenet en Fluvius voor glasvezel), in Wallonië via het hybrid fiber coax (HFC)-netwerk van het overgenomen VOO.

Dat netwerk moest eerst stevige upgrades krijgen om die hogere snelheden aan te kunnen bieden, en die werken zijn intussen doorgevoerd. Tegen 2025 wil het bedrijf nog 100.000 extra huishoudens 1 Gbps kunnen aanbieden.

Om ook in afgelegen gebieden, waar geen grote netwerkupgrades komen, degelijk internet te voorzien, wil Orange later dit jaar beginnen met internet via satelliet. Het gaat om ongeveer 35.000 huishoudens die het op die manier toch een degelijke vaste verbinding kan bieden.

Satelliet internet

Formeel zijn er nog niet veel details over bekend. Maar als we over de grens kijken bij het Franse moederbedrijf Orange, dan zien we dat daar in november een gelijkaardig aanbod werd gelanceerd. Daar biedt Orange voor 49,99 euro een abonnement op satelliettechnologie aan met 200 Mbps download en 15 Mbps upload.

Dat aanbod loopt via Eutelsat Konnect VHTS, van Thalès Alenia Space, dat sinds september 2022 die dienst aanbiedt. De verbinding zelf gebeurt met een Satellite Kit die de Fransen zelf kunnen installeren, of door een installateur. In Frankrijk kost die 299 euro, of 8 euro per maand. Het is onduidelijk of Orange Belgium een identiek aanbod lanceert, maar het geeft wel een duidelijke indicatie.

10 Gbps tegen 2040

De ambitie van Orange is om haar eigen netwerk binnen 16 jaar, tegen 2040, 66 procent van de bevolking te kunnen voorzien van FTTP, Fiber To The Premises. Daarvoor start het later dit jaar een proof of concept in Luik en Brussel (Elsene) bij zo’n 12.000 huishoudens. Aangevuld met de infrastructuur van Wyre wil het zo 75 procent van de bevolking end-to-end glasvezel kunnen bieden.