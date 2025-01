Orange moderniseert Waals netwerk richting 10 Gbps

Met een upgrade naar Distributed Access Architecture wil Orange haar vast netwerk in Wallonië en in delen van Brussel upgraden zodat het op termijn snelheden tot 10 Gbps kan aanbieden via hybrid fiber coaxial (HFC).

Orange, sinds 2023 eigenaar van het kabelnetwerk van VOO, investeerde de afgelopen jaren al sterk in een upgrade van haar Waals kabelnetwerk om snelheden tot 1 Gbps te kunnen aanbieden door een upgrade naar Docsis 3.1, wat het vandaag in Vlaanderen al kan via het kabelnetwerk van Telenet.

Het plan van bij de start was om ook nadien verder te investeren om die snelheid nog hoger te krijgen tegen 2040. Daarvoor worden nu de bouwstenen gelegd door een upgrade naar een Distributed Access Architecture, of DAA.

‘Deze upgrade maakt niet enkel de weg vrij voor breedband tot 10 Gbps, maar verbetert ook de energie-efficiëntie en capaciteitsbenutting, overeenkomstig ons streven naar een duurzame wereld. Met deze investeringen leggen we de basis voor een meer agile, betrouwbaar en performant netwerk dat tegemoetkomt aan de eisen die in de toekomst gesteld zullen worden.’ Aldus Philippe Toussaint, CTO bij Orange Belgium.

DAA decentraliseert en virtualiseert het headend (het beginpunt van het netwerk bij de provider) en de netwerkfuncties van het hybride netwerk (een combinatie van coax en glasvezel) van Orange Belgium. Dat legt volgens het telecombedrijf de basis voor 10 Gbps-technologie. Het netwerk moet zo energie-efficiënter worden met een hogere capaciteit en een meer robuuste betrouwbaarheid. Ook wordt de glasvezelcapaciteit beter benut dankzij wavelength division multiplexing (WDM).

2040

Het gaat om het vast netwerk in Wallonië en zes Brusselse gemeenten. De ambitie is om minstens 34 procent van dat netwerk te upgraden naar DAA. Daar kan het dan in de toekomst 5 tot 10 gigabit per seconde aanbieden. Orange Belgium doet dat in samenwerking met Teleste dat het RPD of Remote PHY Device aanlevert, CommScope (Auxilliary Video Core en Video Engine) en Nokia dat de CIN-component (Converged Interconnect Network) levert.

‘Deze upgrade is een strategische stap in de missie van Orange Belgium om snelheden tot 10 Gbps aan te bieden via de bestaande kabelinfrastructuur,’ zegt Hanno Narjus, senior vicepresident bij Teleste Networks. ‘Het is een milieuvriendelijke aanpak die een snelle aaneenschakeling van netwerkupgrades mogelijk maakt.’

De eindambitie van Orange Belgium is om tegen 2040, binnen 15 jaar, twee derde van het netwerk uit glasvezel te laten bestaan (FTTP), en één derde via hybrid fiber coaxial (HFC). Dat laatste is een netwerkopstelling waarbij de verbinding tot de straatcabines uit glasvezel bestaat, en de laatste honderden meters uit een kabelverbinding (coax).