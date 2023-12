Proximus verwacht een kwantumrevolutie

2024 wordt het jaar van 5G en AI. Daarna verwacht Proximus NXT een revolutie in het gebruik van kwantumtechnologie. Het bedrijf wil in dat domein alvast een voorsprong uitbouwen.

Proximus wil de ingeslagen weg in 2024 verderzetten. Zo zegt maakte Enterprise Market Lead Anne-Sophie Lotgering tijdens haar keynote op het Think NXT-evenement in Brussel. Ze heeft het daarbij vooral over de professionele markt, die Proximus met zijn Proximus NXT merk bedient. Ankerpunten voor het bedrijf zijn cyber resilience (‘gewone’ cybersecurity volstaat niet meer), generatieve AI (we krijgen nu echt slimme assistenten), phygital (digital twins breken door) en dataprivacy (met onder andere een sleutelrol voor sovereign cloud).

Quantum security

Opvallend: de vijfde trend die Proximus NXT voor 2024 naar voren schuift, is quantum computing. Die technologie moet niet alleen voor meer rekenkracht zorgen, maar ook voor een compleet nieuw niveau van beveiliging. De verwachting is dat kwantumcomputers er in de komende zeven tot tien jaar in zullen slagen om encryptie te kraken. Post-quantum cryptography moet echter de beveiliging van data toch vrijwaren.

Proximus NXT gelooft sterk in de technologie en is één van de oprichters van de Belgische Quantum Circle. Het bedrijf is vastbesloten om in het domein een sleutelrol te spelen. Volgens Jan Sonck, die als Quantum & Cloud Technology Innovation Orchestrator de plannen van Proximus NXT kwam toelichten, heeft het bedrijf rond kwantumtechnologie momenteel minstens drie jaar voorsprong op de concurrentie.

5G in de gevangenis

Vorige edities van het evenement – toen onder de naam Think Things – legden de nadruk nog sterk op 5G. Die focus was er op Think NXT uiteraard ook nog, zij het op een meer concrete manier. Zo was er in het expogedeelte van het evenement onder meer een demonstratie met drones die in een magazijn aan voorraadregistratie doen. Het publiek kreeg terloops ook nog een kleine primeur, toen Kristoff Hemelinckx, Chief IT Operations bij de FOD Justitie, kwam vertellen hoe in één van de penitentiaire instellingen van de FOD een pilootproject met een Mobile Private Network op 5G in de steigers staat. Zowel de cipiers als de gedetineerden zullen via het netwerk specifieke mobiele toepassingen gebruiken.