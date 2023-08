Vervanging Huawei-apparatuur kost Deutsche Bahn miljoenen

Deutsche Bahn verwacht tot 400 miljoen euro aan kosten te moeten maken wanneer het Huawei-apparatuur in zijn netwerk moet vervangen. Bestaande vernieuwingsplannen zouden ook vijf tot zes jaar vertraging oplopen.

Dat moet blijken uit interne documenten van de Duitse spoorwegmaatschappij, die werden ingezien door de krant Der Spiegel. Deutsche Bahn heeft sinds 2015 fors geïnvesteerd in Huawei-apparatuur. De Duitse overheid overweegt echter een zogeheten ‘rip-and-replace‘-bevel uit te geven voor Huawei-apparatuur. Dit betekent in de praktijk dat bedrijven zoals Deutsche Bahn verplicht de Huawei-apparatuur in hun netwerk moeten vervangen.

Het Chinese Huawei ligt al langer onder vuur bij Westerse overheden die zich zorgen maken over mogelijke spionage door de Chinese overheid. Maatregelen daarrond draaien vaak om het weghalen van Huawei-apparatuur uit kritieke netwerken en 5G-netwerken. Maar er is dus echter een stevige kost verbonden aan het vervangen van die apparatuur. Deutsche Bahn meldt in een analyse dat het alleen al in Noord-Duitsland tot 800 basisstations zou moeten vervangen.

