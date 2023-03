Mededingingsautoriteit onderzoekt mogelijk machtsmisbruik Proximus bij overname EDPnet

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) onderzoekt of Proximus zijn machtspositie heeft misbruikt bij de overname van zijn in financiële moeilijkheden geraakte concurrent EDPnet. Mogelijk zal de autoriteit de overname tegenhouden. Proximus meent dat er geen probleem is.

EDPnet, een internetprovider met 46.000 klanten voor vast internet en 20.000 voor mobiele telefonie, zit in een gerechtelijke reorganisatie. Proximus maakte dinsdag bekend dat de ondernemingsrechtbank van Dendermonde zijn overnamebod van 20,5 miljoen euro goedkeurde. EDPnet huurde het netwerk van Proximus voor zijn diensten en had schulden bij de operator.

Proximus moest de deal door de beperkte omzet van EDPnet niet aanmelden voor goedkeuring door de concurrentiewaakhond, maar die laatste start toch ambtshalve een onderzoek. Er zijn immers ‘ernstige aanwijzingen van aanzienlijke belemmeringen van de mededinging’, luidt het.

Vrees voor minder concurrentie

Auditeur-generaal Damien Gerard legt uit dat de BMA een onderzoek is gestart op basis van wat ze vernam tijdens de gerechtelijke procedure. Het komt erop neer dat de concurrentiewaakhond vreest dat er aanzienlijk minder concurrentie zal spelen op de markt, omdat EDPnet de enige overgebleven onafhankelijke operator was op het Proximus-netwerk naast Proximus zelf.

Als die voorlopige vaststellingen tijdens het onderzoek worden bevestigd, kan de Mededingingsautoriteit de overname nog blokkeren, zegt Gerard. ‘Daarover is nieuwe rechtspraak van het Europese Hof van Justitie.’ Een blokkering hoeft niet het einde te betekenen voor EDPnet. ‘Er waren nog een aantal heel goede andere biedingen’, aldus de auditeur.

In een reactie zegt Proximus te zullen meewerken aan het onderzoek. Het bedrijf is ervan overtuigd dat de overname voldoet aan de concurrentieregels. ‘Het is onze intentie EDPnet als onafhankelijke entiteit te behouden binnen de Proximus Groep, en ondersteuning te bieden om ervoor te zorgen dat ze hun diensten kunnen blijven ontwikkelen, in het belang van de klanten’, luidt het.