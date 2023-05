Mobile Vikings start met 5G-abonnementen

Virtuele operator Mobile Vikings biedt sinds dinsdag mobiele abonnementen via het snelle 5G-netwerk aan. Prijzen beginnen bij 15 euro per maand voor 10 GB aan data en onbeperkt bellen. Tegelijk frist de operator enkele mobiele abonnementen op, met extra data zonder prijsverhoging.

Het 5G-aanbod van Mobile Vikings is het resultaat van de voortschrijdende integratie in de Proximus Groep. ‘Nu ook de laatste core-netwerkcomponenten zijn gemigreerd, kunnen we integraal bogen op de technologische kracht van de groep’, klinkt het in een persbericht.

Klanten met een abonnement van 15, 20 of 29 euro per maand kunnen voortaan zonder meerkost verbinding maken met het 5G-netwerk, waar dat beschikbaar is, mits ze uiteraard een compatibele smartphone bezitten. Opgelet: de goedkoopste abonnementen (van 10 en 12 euro per maand) vallen buiten de boot, net als gebruikers met een prepaidkaart.

Niet voor iedereen even snel

Niet alle Mobile Vikings-klanten surfen trouwens even snel op het 5G-netwerk: de formules van 15 en 20 euro (met respectievelijk 10 en 20 GB data) halen tot 150 Mbps, klanten met het duurste abonnement van 29 euro en 70 GB data kunnen rekenen op snelheden tot 500 Mbps. Dat is nog altijd gevoelig minder snel dan bij het Proximus-merk, waar de duurste formule van 49,99 euro per maand goed is voor snelheden tot 1 Gbps.

Een aantal tariefplannen van Mobile Vikings kreeg in maart overigens nog een databoost (zie de tariefplannen hieronder).