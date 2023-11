Nethys gaat belang in VOO omzetten in Orange Belgium-aandelen

Nethys start met de procedure om zijn belang in VOO om te zetten in aandelen van Orange Belgium. Daarmee zou de Waalse intercommunale een belang van 11 procent in Orange Belgium verwerven.

Vorige week werd al bekend dat Orange Belgium in gesprek was met Nethys over de omzetting van zijn belang van 25 procent plus één aandeel in VOO in aandelen van de operator. Nethys kreeg die mogelijkheid aangeboden in het kader van de overname van VOO door Orange Belgium. Eenmaal de procedure voltooid is, zal Nethys de zogeheten governance-rechten behouden die verbonden zijn aan zijn belang in VOO.

De transactie zal de komende dagen worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Orange Belgium, waar ze geanalyseerd zal worden door een comité van onafhankelijke bestuurders. Bij een positief advies moet de transactie vervolgens nog worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Orange Belgium.