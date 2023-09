Proximus valt over ‘misleidende’ benaming internetabonnementen Orange

Maandag kondigde Orange aan dat het zijn internetabonnementen nieuwe namen geeft, met telkens ‘Fiber’ erin. Daar is concurrent Proximus niet zo blij mee: het gaat namelijk niet om glasvezel tot binnen in huis, wat Proximus dus wèl aanbiedt.

Proximus is al jaren fiber – glasvezel – aan het uitrollen. Het gaat om een miljardenproject om de glasvezelkabels tot in de huizen te leggen, waardoor veel hogere internetsnelheden mogelijk worden. Intussen zijn zo al ongeveer 1,5 miljoen woningen aansluitbaar. Proximus biedt die klanten specifieke ‘Fiber’-abonnementen aan.

Orange, daarentegen, gebruikt het netwerk van Telenet, en dat bestaat tussen de straatkasten en de woningen nog uit ‘oude’ coaxkabels. Telenet is nog maar pas begonnen aan een volwaardig glasvezelnetwerk, samen met Fluvius.

Precedent

Dat Orange toch al ‘Fiber’ verkoopt, vindt Proximus dus niet correct. ‘Het gaat hier volgens ons om een benaming die misleidend is voor de consument’, zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke. ‘Voor Proximus is er slechts sprake van een fiberaansluiting wanneer van begin tot eind gebruikgemaakt wordt van glasvezeltechnologie. We hebben dit onderscheid ook steeds consequent gehanteerd in de marketing van onze producten.’

Proximus zegt zich te beraden over mogelijke verdere stappen. Data News wees eerder deze week al op een precedent van 12 jaar geleden. Toen lanceerde Telenet een abonnement met de naam ‘Fibernet’. De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP), een zelfregulerend orgaan in de reclamesector, oordeelde dat die naam de gemiddelde consument laat denken dat het om een netwerk gaat dat geheel uit glasvezel bestaat. Om verwarring te voorkomen, moest Telenet via een sterretje verduidelijken dat dit niet het geval was.

Kleine lettertjes

Dat is ook wat Orange nu doet. In de communicatie aan de pers maandag en op de website staan sterretjes of voetnoten bij de namen van de ‘Fiber’-formules. In de kleine lettertjes onderaan staat dan dat het gaat om ‘glasvezeltechnologie met coaxiale aansluiting’.

Consumentenorganisatie Test Aankoop vindt echter dat consumenten zelfs met een sterretje de marketing van Orange nog verkeerd kunnen begrijpen, zegt woordvoerster Laura Clays. ‘Het belangrijkste blijft wel dat de consument de snelheden krijgt die beloofd worden.’