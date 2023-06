Tijdelijke muur tussen Proximus en Edpnet

In afwachting van het resultaat van een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik moet telecomoperator Proximus de autonomie van Edpnet verzekeren. Dat heeft de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) beslist.

Edpnet, een internetprovider met enkele tienduizenden klanten, kwam vorig jaar in financiële problemen terecht. In de gerechtelijke reorganisatie die volgde, bood Proximus 20,5 miljoen euro om het bedrijf over te nemen. De rechtbank keurde dat bod goed.

De auditeur-generaal van de BMA startte daarop uit eigen beweging een onderzoek op, uit vrees dat de overname de concurrentie op de Belgische telecommarkt zou beknotten. Edpnet was immers de enige overgebleven onafhankelijke operator op het netwerk van Proximus.

In april had de auditeur-generaal van de BMA al te kennen gegeven dat hij een muur wou tussen Proximus en Edpnet. Die moest verzekeren dat de concurrentiewaakhond nog in staat is om de overname tegen te houden als op het einde van het mededingingsonderzoek zou blijken dat Proximus zijn machtspositie heeft misbruikt.

Het college van de BMA volgde de auditeur-generaal daar uiteindelijk in. Het heeft nu beslist om voorlopige maatregelen te nemen: de activiteiten van Proximus en Edpnet moeten gescheiden blijven, de levensvatbaarheid van de internetprovider moet verzekerd worden en Proximus mag geen vertrouwelijke informatie van Edpnet in handen krijgen.

‘In deze beslissing oordeelt het mededingingscollege dat de auditeur-generaal prima facie (op het eerste gezicht, red.) heeft aangetoond dat er sprake is van misbruik van machtspositie door Proximus’, luidt het donderdag in een mededeling. Een onafhankelijke beheerder moet toezien op de naleving van de maatregelen, die vijftien maanden geldig zijn en verlengd kunnen worden. Wanneer het onderzoek naar de overname rond zal zijn, is nog niet duidelijk. In april zei de auditeur dat het onderzoek zeker nog ‘een aantal maanden’ in beslag zou nemen.