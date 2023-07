Al bijna 400 miljoen euro geïnvesteerd in ‘Weather Risk Intelligence’

Sinds 2019 werd er al 394 miljoen euro geïnvesteerd in weather risk intelligence-bedrijven, zegt marktonderzoeksbureau CBInsights in zijn recentste nieuwsbrief. De grilligheid van het klimaat maakt bedrijven in onder meer de logistieke sector en de landbouw knap zenuwachtig, en startups in deze nieuwe discipline leveren hen wat meer zekerheid.

Vorig jaar werd de planeet getroffen door 42 lokale weercatastrofes, met een gezamenlijke economische kost van zo’n 330 miljard euro, zo blijkt uit cijfers van de verzekeringssector. De volatiliteit van het weer vandaag, aangestuurd door klimaatverandering, is in veel sectoren – zoals de landbouw, logistiek, verzekeringen, luchtvaart, en bouw – een flinke risicofactor. Gewoon naar het weerbericht kijken volstaat daarbij natuurlijk niet om de juiste inschattingen te maken.

Daarom zijn er de afgelopen jaren een aantal bedrijven opgestaan die heel gerichte weermodellen en andere weergerelateerde data leveren aan bedrijven, daarbij een handje geholpen door geavanceerde data-analyse en AI, zodat hun continuïteit en hun activa niet worden bedreigd door extreem weer. Er vloeide sinds 2019 al 394 miljoen euro aan investeringsgeld naar die weather risk intelligence-bedrijven, zegt marktstudiebureau CB Insights in een nieuwsbrief.

Eigen satellieten

Dit jaar alleen werd er al 115 miljoen euro in een handvol van die bedrijven gepompt. De grootste hap daaruit, 80 miljoen euro, ging naar een Series E-ronde (geld dat typisch wordt ingezet voor uitbreiding, overnames of voorbereiding op een beursgang) voor Tomorrow.io. Dat in Boston gevestigde bedrijf, opgericht in 2016, heeft ondertussen al twee eigen weersatellieten in een baan om de planeet, en combineert de weermodellen die het uit die satellietdata distilleert met generatieve AI om heel gerichte, hyperlocale weeranalyses op te leveren. Cliënten van het bedrijf zijn onder meer autobouwer Ford, luchtvaartmaatschappij Delta Airlines en sportkanaal Fox Sports. Op termijn moet Tomorrow.io, het eerste bedrijf op aarde dat private weersatellieten opereert, een allesdekkend netwerk van twintig satellieten boven ons hebben hangen.

Climate-proofing

Andere weather risk intelligence-bedrijven waarin dit jaar al geld werd gepompt zijn Climate.ai (San Francisco), Reask (Sydney), Truweather Solutions (Reston, Virginia), Salient predictions (Cambridge, Massachusetts) en PlanetIQ (Golden, Colorado). Een constante in hun aanbod is dat ze de business van hun cliënten climate-proof willen maken. Met (tot nu toe veelal ongesubstantieerde) claims van accurate weersvoorspellingen tot 52 weken vooruit, dankzij de kracht van doorgedreven data-analyse en AI.