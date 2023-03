China boos om exportbeperkingen ASML

China reageert kritisch op het exportverbod dat de Nederlandse regering oplegt aan ASML. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken meldt in een reactie dat het tegen het gebruik is van ‘administratieve middelen om in te grijpen en de handel tussen Chinese en Nederlandse bedrijven te beperken’.

De Nederlandse regering besliste gisteren dat chipmachinebouwer ASML bepaalde machines niet meer mag uitvoeren naar China. Minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel stelt dat de nieuwe exportbeperkingen nodig zijn met het oog op de internationale veiligheid. De regelgeving moet voorkomen dat chipmachines van Nederlandse makelij gebruikt kunnen worden voor het vervaardigen van chips die zijn weg vinden naar Chinees militair materieel.

De aanvullende beperkingen die worden ingesteld hebben betrekking op technologie geleverd door ASML uit het Nederlandse Veldhoven. De minister spreekt van een ‘unieke leidende positie’ op het gebied van chiptechnologie. China tekent officieel protest aan tegen de maatregelen, meldt NU.nl.

In samenwerking met Dutch IT Channel.