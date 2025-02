Dell verplicht (bijna) iedereen weer naar kantoor

Vanaf maart moet iedereen bij Dell Technologies weer vijf dagen per week naar kantoor. Er zijn wel uitzonderingen voor wie te ver woont.

Dell laat in een interne memo weten dat iedereen in principe elke dag op kantoor moet werken. Ook wie standaard van op afstand werkt moet naar een Dell-kantoor komen als die persoon op minder dan een uur van dat kantoor woont. Voor wie verder woont blijft er een uitzondering.

Het bedrijf benadrukt dat het flexibel wil blijven naargelang individuele noden, maar de bedoeling is wel dat het merendeel van het werk op kantoor gebeurt.

De shift is opmerkelijk omdat Dell eerder al, tijdens de pandemie, aangaf dat het nooit meer naar normaal kantoorwerk zou terugkeren. Maar verschillende grote techbedrijven hebben ondanks hun promotie van thuiswerk tijdens de coronacrisis intussen wel een beleid ingevoerd van deels of voltijds weer naar kantoor te keren.

Amazon zit in dat kamp en ook Zoom, dat zelf stevig groeide dankzij het thuiswerk, wil meer mensen vaker op kantoor. Spotify gaf recent nog aan dat het, in een tegenreactie op techbedrijven die mensen vaker op kantoor willen, niet van plan is om mensen te verplichten dat te doen.

Thuiswerken spaart mensen heel wat tijd uit, wat een flexibele werkgever ook aantrekkelijker kan maken. Maar het komt ook met nadelen. Rekruteringsspecialist Robert Half onderzocht vorig jaar dat ruim 7 op 10 werkgevers in België geneigd zijn om mensen die fysiek op kantoor zijn sneller te promoten.