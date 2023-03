Duitsland onderzoekt machtspositie Microsoft

Het Duitse Bundeskartellampt beslist binnenkort of Microsoft een bedrijf ‘van enorm belang’ is. Dat kan er voor zorgen dat het sneller wordt geviseerd in mededingingszaken, al is er geen concrete aanleiding.

De mededingingsautoriteit van Duitsland moet over de positie beslissen en daarbij afwegen of Microsoft groot genoeg is om kleinere bedrijven te bedreigen, en dus in de toekomst nauwlettender moet worden bekeken.

Dat onderzoek komt er na een nieuwe Duitse wet van begin 2021, die zeer grote dominante bedrijven kan verbieden om bepaalde zakelijke praktijken toe te passen als die de concurrentie schaden.

Niet alleen

Er is voor alle duidelijkheid geen concrete aanleiding voor dat onderzoek. Het Bundeskartellamt besliste begin 2022 nog dat Google zo’n bedrijf van ‘van enorm belang’ is. Ook Meta staat sinds mei vorig jaar op dat lijstje. Amazon in theorie ook, maar het ging in beroep tegen de beslissing. Over Apple wordt momenteel een oordeel geveld.

Het lijkt echter wel in de sterren geschreven dat ook Microsoft die lijst vervoegt. Zo is één van de mogelijke redenen om het bedrijf zo te aanzien dat het een digitaal ecosysteem heeft dat over verschillende markten uitstrekt. Met Microsofts’ positie in gaming (Xbox), besturingssystemen (Windows), Cloud (Azure), Kantoorsoftware (Office) en vele anderen domeinen lijkt dat al zeker het geval.

Cloud en gaming

De bekendmaking komt er op een moment dat Microsoft wil voorkomen dat de Europese Commissie een onderzoek start naar machtsmisbruik door Microsoft op de cloudmarkt. Daar zou het bedrijf nu haar praktijken aanpassen om zo’n antitrustzaak te voorkomen.

Tegelijk doet het er momenteel alles aan om onder meer de Europese mededingingsautoriteiten er van te overtuigen dat Microsoft videogamemaker Activision Blizzard mag overnemen. Een miljardendeal waar het momenteel toegevingen doet in de hoop dat het bedrijf mag worden overgenomen.