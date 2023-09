EU wil AI-start-ups toegang geven tot zijn supercomputers

De bedrijfjes kunnen de computer gebruiken om hun modellen te trainen, als die AI in lijn is met de regels die de EU wil uitzetten.

De Europese Unie zegt van plan te zijn om meer organisaties toegang te geven tot zijn supercomputers. Daarvan zijn er momenteel een achttal, waaronder Lumi in Finland en Leonardo in Italië. Zou zouden start-ups de computers kunnen gebruiken om AI-modellen te trainen, het soort werk waar je enorm veel computerkracht voor nodig hebt.

Maar dat vereist wel dat die start-ups zich aan de regels houden die de EU wil uitzetten over AI. Die regels werden in juni gestemd onder de vorm van de AI Act, maar het duurt nog minstens twee jaar voor ze ook echt in voege zullen zijn. In tussentijd riepen EU-commissarissen daarom op tot vrijwillige gedragsregels.

Start-ups die zich aan dat alles houden, zouden dus een beloning krijgen, in de vorm van toegang tot de high performance computers (HPC) van de Europese Unie. Er zou een nieuw programma komen, HPC access for AI startups, zo meldt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Het is gebaseerd op het bestaande EuroHPC Access Calls dat faciliteert tussen bedrijven en beheerders van supercomputers. Het nieuwe initiatief moet vooral de focus leggen op ondersteuning van start-ups die werken rond ethische en verantwoordelijke AI.

Moeilijke wetgeving

De bijzonder snelle evolutie van AI en dan vooral de mogelijkheden van generatieve AI vormen een probleem voor veel wetgevende instanties, die traditioneel wat achter lopen op de technologie. De Commissie ziet bijvoorbeeld wel brood in AI om gezondheidszorg te verbeteren en een antwoord te bieden op klimaatverandering, maar de achterliggende vrees blijft ook dat ongeremde AI zou kunnen zorgen voor het einde van de mensheid, zo zei Von der Leyen bij de aankondiging van het programma.

Het initiatief komt ook op een moment dat andere landen, zoals de VS, zich buigen over regelgeving van AI. Zo nodigde de Amerikaanse senaat deze week een hele reeks (ex-)topmannen van techbedrijven, waaronder Bill Gates, Mark Zuckerberg en Elon Musk, uit om achter gesloten deuren hun ideeën uiteen te zetten.