Gedragscode AI-bedrijven moet tijd tot wetgeving overbruggen

Het kan nog jaren duren voor de eigenlijke EU-wet over AI van kracht is, en dat is te laat, zo zegt Eurocommissaris Margrethe Vestager. De VS en de EU ijveren daarom voor een (vrijwillige) gedragscode.

De Verenigde Staten en Europese Unie moeten er bij techbedrijven op aandringen dat ze een gedragscode over kunstmatige intelligentie (AI) gaan volgen. Dat zegt Eurocommissaris Margrethe Vestager deze week. De EU werkt momenteel aan wetgeving die de risico’s van baanbrekende technologie moet beperken, maar de ontwikkelingen gaan zo snel dat bedrijven als OpenAI, Google en Microsoft in tussentijd zichzelf al zouden moeten reguleren om schadelijke maatschappelijke gevolgen van AI tegen te gaan.

‘Op zijn vroegst gaat de EU-wet pas over tweeënhalf tot drie jaar in. Dat is natuurlijk veel te laat’, verwees Vestager naar de in de maak zijnde Europese AI-wetten. De Eurocommissaris voor digitalisering werkt daarom samen met vertegenwoordigers uit de VS aan een vrijwillige gedragscode voor AI-bedrijven. Een eerste concept daarvan zou al ‘binnen enkele weken’ klaar kunnen zijn.

Urgentie

De EU en de VS hielden in Zweden hun terugkerende overleg over onder andere handel en technologische kwesties. Kunstmatige intelligentie stond daarbij hoog op de agenda. De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken zei dat overheden de ‘gigantische urgentie’ voelen om in actie te komen op het vlak van AI.

In tussentijd wordt er vooral met bedrijven zelf onderhandelt. Onlangs zei Eurocommissaris voor industrie Thierry Breton dat het dagelijks bestuur van de EU werkt aan een AI-akkoord met Alphabet, het moederbedrijf van Google. Dat akkoord moet voorkomen dat de technologie ontspoort zolang de Europese regels nog in de maak zijn.

Vrees voor ontsporing

De snelle evolutie van AI, en dan vooral van generatieve kunstmatige intelligentie zoals ChatGPT, verhit al weken de gemoederen. OpenAI-topman Sam Altman, die aan het hoofd staat van het bedrijf dat ChatGPT uitbrengt, vroeg eerder zelf al om overheidsregels, al dreigde hij ook heel kort om uit de EU weg te trekken als die overheidsregels té streng worden. Er zijn ondertussen ook al twee grote open brieven van AI-experten die oproepen tot voorzichtigheid, de recentste werd deze week gepubliceerd en hield het mogelijke uitsterven van de mensheid als optie voor.

Dat soort toekomstscenario’s verdoezelen echter de problemen die generatieve AI vandaag al heeft, onder meer rond transparantie, het misbruiken van teksten en beelden zonder toestemming, of de mogelijkheid dat er discriminatie tegen minderheden in de algoritmes zit ingebakken.