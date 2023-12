Japan werkt aan EU-achtige wetgeving tegen monopolie app stores

De antitrustwetgeving moet het onder meer mogelijk maken om de app stores van Apple en Google te omzeilen bij het installeren van apps of het maken van betalingen.

Het Japanse parlement wil met de nieuwe regels, die volgend jaar vorm moeten krijgen, het monopolie van bepaalde platformen breken. Bedoeling is om ervoor te zorgen dat de beheerders van ecosystemen niet de kans krijgen om hun concurrenten de toegang te ontzeggen, schrijft Nikkei Asia. In die zin is de wet gelijkaardig aan de EU Digital Markets Act, die zogeheten ‘poortwachters’ dwingt om iedereen gelijk te behandelen en bijvoorbeeld niet de eigen producten voor te trekken.

App stores en browsers

De Japanse wet zal op een viertal sectoren focussen: app stores en de betaalmethodes daarbinnen, zoekmachines, browsers en besturingssystemen. Gebaseerd op gebruikersaantallen zal de overheid bepalen welke bedrijven onder de wetgeving vallen, vermoedelijk vooral grote internationale bedrijven. Verwacht wordt dat overtredingen tot boetes zullen leiden van zo’n 6% van de inkomsten die met de bedenkelijke activiteiten werden binnengehaald.

Grote techgiganten, en dan vooral Apple en Google, kregen de voorbije jaren veel kritiek en rechtszaken over zich heen om de manier waarop ze met hun veelgebruikte platform omgaan. Apple laat bijvoorbeeld geen apps op zijn toestellen toe, tenzij die via de eigen App Store werden gedownload. Ook betalingen van in-app aankopen mochten lange tijd alleen via Apple Pay gaan, een systeem waarbij Apple tot 30% van het bedrag afroomt. Google staat in de VS dan weer meermaals terecht omdat het eigen producten bovenaan de zoekresultaten zet in zijn zoekmachine.