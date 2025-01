Silk Road-oprichter Ross Ulbricht weer op vrije voeten

President Trump heeft in zijn eerste dagen gratie verleend aan de man die als ‘Dread Pirate Roberts’ de beruchte darkwebmarkt Silk Road uitbaatte.

Ulbricht richtte in 2011 onder de schuilnaam ‘Dread Pirate Roberts’ de site Silk Road op en baatte die ook uit. Die darkwebmarkt was berucht omdat er onder meer illegale drugs werden verkocht, naast materiaal om computers te hacken en vervalste paspoorten. Zo’n 200 miljoen dollar aan drugs zouden op Silk Road over de toonbank gaan, meestal tegen betaling in bitcoin. Ulbricht werd door de rechter in 2015 veroordeeld voor het faciliteren van drugshandel, het witwassen van geld en computer hacking. Daarvoor kreeg hij twee keer levenslang en veertig jaar cel.

Maar dat wordt nu dus teruggedraaid. Trump had eerder al gezegd dat hij de man wilde vrijlaten. De redenering daarachter is dat Silk Road volgens Ulbricht en diens aanhangers een libertair experiment is. Zijn veroordeling zou een voorbeeld zijn van een overheid die te veel macht naar zichzelf toetrekt.