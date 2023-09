Eurocommissaris Reynders neemt portefeuille Vestager over

De Belgische Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders neemt de portefeuille van Europees Commissaris voor Mededinging over. Daarmee wordt hij onder meer verantwoordelijk voor de handhaving van belangrijke regels zoals de Digital Markets Act.

Europees Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager neemt onbetaald verlof om zich volledig te focussen op haar kandidatuur voor het voorzitterschap van de Europese Investeringsbank. Dat kondigt ze aan in een videoboodschap op X, het vroegere Twitter.

Vestager is naast Eurocommissaris voor Mededinging ook vicevoorzitter van de Commissie bevoegd voor ‘een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk’. Ze liep jarenlang in de kijker met miljoenenboetes tegen techgiganten als Apple en Google.

Die portefeuille wordt nu overgenomen door Didier Reynders, bevestigt die zelf. Hij krijgt er zo meteen een van de meer invloedrijkere portefeuilles in de Commissie bij. Als Commissaris van zowel Mededinging wordt hij verantwoordelijk voor het handhaven van onder meer de nieuwe Digital Markets Act, die strengere concurrentieregels voor techgiganten oplegt. De voormalige Belgische vicepremier is ook bevoegd voor Justitie, waaronder consumentenbescherming en respect voor de rechtsstaat vallen.

Dat de Deense kandidaat-voorzitter was van de Europese Investeringsbank EIB was al een tijdje bekend, maar nu is haar kandidatuur ook officieel. Ze neemt onbetaald verlof van haar job in de Commissie om zich op die kandidatuur te focussen en zegt dat ze de komende weken niet over haar Commissiewerk zal communiceren.

Vestager is op twee weken tijd al de tweede vicevoorzitter die zich terugtrekt uit de Commissie. De Nederlander Frans Timmermans nam ontslag omdat hij voor PvdA-GroenLinks een gooi doet naar het premierschap in Nederland bij de komende parlementsverkiezingen van november. Hij werd opgevolgd door zijn landgenoot Wopke Hoekstra