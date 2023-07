Zeven techgiganten melden zich aan voor strengere Europese concurrentieregels

Zeven techgiganten hebben bij de Europese Commissie aangegeven dat ze onder de strengere concurrentieregels voor digitale markten zullen vallen. Dat heeft Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton aangekondigd.

In het kader van de nieuwe Europese digitale marktenwet (DMA) kregen de grote techbedrijven tot 3 juli de tijd om zich bij de Commissie aan te melden als zogenaamde poortwachter. Dat zijn ondernemingen die dusdanig groot zijn dat ze sleutelposities innemen op de markt. Zij krijgen met specifieke verplichtingen te maken om de concurrentie te vrijwaren.

De Amerikaanse giganten Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Apple en Microsoft, het Zuid-Koraanse Samsung en het Chinese ByteDance (TikTok) hebben zich aangemeld, zo meldde Breton. De Commissie heeft nu tot 6 september de tijd om te oordelen of deze bedrijven aan de drempels voldoen. Vanaf 6 maart 2024 moeten ze dan aan alle verplichtingen voldoen.

Poortwachters

Het is best mogelijk dat later nog andere poortwachters worden aangeduid. Zo heeft Booking.com gemeld dat ze vanwege de coronacrisis momenteel niet aan de criteria voldoet, maar de reiswebsite gaat ervan uit dat ze tegen eind dit jaar allicht opnieuw de drempels haalt.

Om als poortwachter aangemerkt te worden, moeten bedrijven een kernplatformdienst leveren in minstens drie lidstaten en de laatste drie jaar een jaaromzet van 7,5 miljard euro op de Europese markt gedraaid hebben, of een marktwaarde van 75 miljard euro vertegenwoordigen. Ook moet het platform minstens 45 miljoen actieve eindgebruikers en 10.000 zakelijke gebruikers hebben.

De DMA, die in mei in werking is getreden, moet een einde maken aan de oneerlijke praktijken van sommige techreuzen. ‘Consumenten zullen meer diensten hebben en meer mogelijkheden om te veranderen van provider, en genieten van meer transparanie en betere prijzen. En aan de andere kant zullen innovatieve bedrijven en start-ups niet langer verhinderd worden om nieuwe klanten te bereiken’, aldus Breton.