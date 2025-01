Meta verhuist volgers van Biden naar Trump, maar dat is niet abnormaal

Sinds de start van de tweede presidentstermijn van Donald Trump klagen gebruikers dat ze plots automatisch de nieuwe president en vicepresident JD Vance volgen. Die accounts ontvolgen lukt niet altijd en dat maakt gebruikers verontrust.

Miljoenen mensen zouden de accounts van de president en vicepresident plots volgen zonder dat ze daar zelf voor kozen. Wat de situatie nog vreemder maakt is dat velen hen meermaals probeerden te ontvolgen, maar zonder succes. Onder meer zangeres Demi Lovato klaagt online dat het haar overkwam, maar ook niet-bekende Amerikanen uiten hun ongenoegen over de situatie.

De verklaring voor die vreemde situatie is echter vrij voor de hand liggend. Door de wissel van de macht, worden de officiële Potus en VP-accounts van voormalig president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris gearchiveerd onder een andere gebruikersnaam (Potus46archive en VP46archive).

Tegelijk worden de officiële accounts van de president en vicepresident nu gevuld met posts van de nieuwe staatsleiders. Wie in het verleden de vorige president of vicepresident volgde, volgt nu hun opvolgers. Een woordvoerder van Meta bevestigde dat ook op Threads. De accounts worden beheerd door het Witte Huis en passen zich aan als er een nieuwe inwoner is, dat gebeurde ook bij vorige regeringswissels.

Technisch probleem

Dat die accounts niet te ontvolgen zijn, is dan weer een fout bij Meta. Het bedrijf stelt dat er wat problemen zijn opgedoken, mogelijk omdat veel mensen tegelijk de accounts wilden ontvolgen. Het bedrijf werkt aan een oplossing.

Dat het plots volgen van Trump en Vance door velen werd gezien als een bewuste keuze van Meta, is tegelijk niet onlogisch. Meta hield zich deze verkiezing politiek afzijdig, tot Trump verkozen werd. Vier jaar geleden sloot het bedrijf zelfs de account van Trump af omdat hij de regels meermaals overtrad, al werd die later in ere hersteld.

Sindsdien gaf het bedrijf hem financiële steun, werd haar voornaamste beleidstopman vervangen door een Trump-aanhanger en stopte het met factchecking in de VS, wat algemeen werd gezien als een poging om de Republikeinen te paaien. Ook andere grote techspelers proberen momenteel in de gratie van Trump te blijven, wetende dat ze anders mogelijk tegenwind of strengere regels kunnen krijgen.

Maar ondanks die opmerkelijke bocht is het automatisch volgen van de Facebook- en Instagramaccounts geen bewuste daad van Meta of een verzoek van Trump. Het is gewoon hoe de officiële accounts worden doorgegeven, wat voor heel wat verwarring zorgt, in combinatie met de technische problemen bij Meta.