VS versterken controle op uitvoer van chips naar China

De Verenigde Staten gaan strenger toekijken op de uitvoer van geavanceerde computerchips, om er zeker van te zijn dat die niet buiten de bestaande beperkingen om toch in China geraken. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Handel aangekondigd.

De nieuwe regels versterken de noodzakelijke voorwaarden om de halfgeleiders te mogen exporteren. Dat moet voorkomen dat China over chips kan beschikken voor militaire activiteiten en ‘onze wetten omzeilt, waardoor de nationale veiligheid van de VS afneemt’, aldus minister van Handel Gina Raimondo.

Volgens de nieuwe regels moet er vaker een goedkeuring worden gevraagd om chips te mogen exporteren. Het ministerie van Handel voegde ook zestien ondernemingen toe aan de lijst van bedrijven waarheen de uitvoer van chips beperkt of verboden is, onder meer in China en Singapore. De lijst bevatte tot nu toe 140 bedrijven.

De Chinese regering heeft de beperkingen al meermaals veroordeeld. Ze reageerde in september door de VS beperkingen op te leggen inzake materialen en onderdelen die nodig zijn om chips te fabriceren, zoals gallium, germanium en andere metalen die in technologie voor duaal gebruik (civiel en militair) ingezet kunnen worden.