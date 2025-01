TikTok ontoegankelijk in VS (update)

TikTok is zaterdagavond (lokale tijd) ontoegankelijk geworden in de Verenigde Staten, een paar uur voor de ban op de videoapp zou ingaan. Dat berichten Amerikaanse media.

Volgens The Washington Post kunnen de 170 miljoen Amerikaanse gebruikers niet langer scrollen, noch op de app, noch op de website. Ze hebben geen toegang meer tot hun profiel en de video’s die ze als favoriet hebben bewaard. Ze kunnen wel hun data downloaden. De krijgen een pop-upbericht te zien dat de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump bedankt, omdat hij aangegeven heeft dat hij met het bedrijf op zoek wil gaan naar een oplossing, schrijft de krant.

“We betreuren het dat een Amerikaanse wet die TikTok bant, van kracht wordt op 19 januari en ons dwingt om onze diensten tijdelijk ontoegankelijk te maken. We werken eraan om onze diensten in de Verenigde Staten zo snel mogelijk te hervatten”, las een notificatie die de Amerikaanse TikTok-gebruikers eerder zaterdagavond kregen.

Zaterdag waarschuwde TikTok dat het zondag zelf de stekker uit de videoapp zou trekken voor zijn Amerikaanse gebruikers, als de regering van de huidige Amerikaanse president Joe Biden niet onmiddellijk met een duidelijke beslissing zou komen die zou verzekeren dat de wet waardoor TikTok vanaf zondag verboden dreigt te worden in de Verenigde Staten, niet wordt gehandhaafd.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof besliste vrijdag de nakende ban op TikTok overeind gehouden. De vrije meningsuiting moet wijken voor de bezorgdheden dat de Chinese controle over de app een risico vormt voor de nationale veiligheid, oordeelden de rechters unaniem. Dat betekent dat de populaire app tegen 19 januari, zondag dus, van de hand zou moeten worden gedaan door het Chinese moederbedrijf Bytedance, anders mag de app niet meer beschikbaar worden gesteld in de Verenigde Staten.

De regering van aftredend president Joe Biden meldde vrijdag dat TikTok beschikbaar zou moeten blijven voor Amerikanen, maar ze laat het handhaven van de wet over aan de regering van Donald Trump, die maandag de eed aflegt als president. Die laatste beloofde al TikTok te redden en de inwerkingtreding van de wet op te schorten. In een gesprek met de omroep NBC zei hij dat hij de uitvoering van de omstreden wet “hoogstwaarschijnlijk” negentig dagen uitstelt. “Als ik dat besluit, dan kondig ik dat waarschijnlijk maandag aan.”

Update 20/1/2025

Intussen is duidelijk dat de stopzetting van TikTok in de VS van zeer korte aard was. De app laat weten dat het van Trump garanties heeft gekregen dat ze voorlopig mag blijven