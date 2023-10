Google gaat smartphones maken in India

Google zal vanaf volgend jaar Pixel-smartphones produceren in India. Dat heeft het bedrijf aangekondigd. India lokt steeds meer techbedrijven.

De verantwoordelijke voor hardware bij Google, Rick Osterloh, kondigde de Indiase productie aan tijdens een evenement van het bedrijf in het land. ‘De afgelopen jaren heeft India zich ontwikkeld tot een werkelijk productiecentrum van wereldklasse, waardoor een gunstig klimaat is gecreëerd waarin bedrijven kunnen floreren’, aldus Osterloh in een verklaring. Hij voegt er aan toe dat hij wil beginnen met de Pixel 8.

Overstap van China

De regering van Narendra Modi slaagde er eerder al in Apple te overtuigen meer te investeren in India. De iPhone-maker verschuift steeds meer productie van China naar India. Ook het Zuid-Koreaanse Samsung produceert smartphones in India.

India is met zijn 1,4 miljard inwoners het dichtstbevolkte land ter wereld. De meeste smartphones draaien er op Android, het besturingssysteem van Google. De techgigant heeft eerder al geïnvesteerd in het land en werkt samen met Reliance Jio, het bedrijf van India’s rijkste man Mukesh Ambani, om een goedkope 4G-smartphone voor de lokale markt te ontwikkelen.