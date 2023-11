Data News vanaf nu ook in het metaverse

‘Moeten we ons reppen richting metaverse?’, kopten we een jaar geleden in een themanummer van Data News magazine over het metaverse. Experimenteren en de technologie leren kennen: dat was toen zowat het devies en de rode draad bij onze gesprekspartners. Dat hebben we zelf ook gedaan.

‘Het wordt een onvermijdelijke toekomst’, liet Pieter Van Leugenhagen, mede-oprichter van het in AR en VR gespecialiseerde agency Yondr toen ook optekenen. Maar in de IT-wereld gaat het soms snel. ChatGPT heeft de spotlights verzet. De IT-nieuwsheadlines werden sinds de introductie van ChatGPT het afgelopen jaar onophoudelijk gedomineerd door Generative AI. Als dat metaverse toch nog eens in het nieuws opdook, dan waren het veelal de gigantische verliezen die Meta (Facebook) liet optekenen voor hun metaverse-technologie en de voorspellingen of stellingen van analisten dat het metaverse alweer dood en begraven is. Zelfs de guru’s van Gartner stelden hun verwachtingen voor het metaverse deze zomer nog bij. Het onderzoeksbureau had het over een lagere adoptiegraad, deels omdat de nuttige toepassingen in een zakelijke context achterwege blijven, en deels omdat de ‘immersive’ ervaring nog niet overtuigend genoeg blijkt bij de early adopters.

Maar is het metaverse dan dood? Dat denk ik niet. Ja, iedereen heeft het over AI, ik ben daar geen uitzondering op. Maar het metaverse daarom volledig afschrijven: dat is iets te makkelijk. Virtual reality is in het verleden al zo vaak dood verklaard, om dan in een volgende technologische golf weer helemaal terug te keren, in andere, verbeterde vormen – welkom augmented reality – of met vernieuwde functionaliteit – hé, hallo Apple Vision Pro – en met andere use cases. Er is de afgelopen jaren en decennia zoveel geïnvesteerd in de technologie die voor een stuk ook aan de basis van het metaverse ligt, dat ze volgens mij ondertussen de too big to fail status bereikt heeft.

Maar ondertussen blijven we wel met z’n allen vooral sukkelen met de use cases: waarvoor kunnen, willen en zullen we de technologie gebruiken? Dat is de uitdaging waar het metaverse momenteel voor staat. En waarin AI volgens mij trouwens een belangrijke rol zal kunnen spelen. Denk nog maar aan het helpen genereren van virtuele werelden die nu vaak nog zeer tijdsintensief zijn en handen vol geld kosten. AI als enabler van het metaverse? Het zou zo maar kunnen.

Het is trouwens ook een groot misverstand dat het metaverse alleen maar in een VR-omgeving tot zijn recht komt. Misschien dat daar wel de sleutel tot een bredere adoptie zit? Wie slaagt er als eerste in om VR 3D-ervaringen perfect te verzoenen met webgebaseerde 2D-interfaces? En met welk doel? Specifiek rond die vragen werkt ook het dit jaar door Vlerick Business School en Howest Academy gelanceerde ‘Metaverse for Business’ programma: een kennismaking met de technologische componenten én een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden voor organisaties om het metaverse in zetten. Of dat nu verbeterde klantervaringen zijn, meeslepende marketingcampagnes, virtuele handel of meer gestroomlijnde workflows.

Maar om terug te komen op de vraag of we ons richting metaverse moeten reppen? Bij Data News experimenteren we graag met nieuwe technologie en hebben we daarom dit jaar alvast ook beslist om een eigen metaverse-omgeving op te zetten. Die staat sinds vandaag ook live en is vrij toegankelijk voor iedereen: https://datanews.be/metaverse. Je kan er momenteel meer ontdekken over de CIO of the Year winnaars en genomineerden en achtergrond over de geselecteerde ICT/Digital Projects of the Year. Er loopt ook een wedstrijd om 1 van de 40 tickets te bemachtigen voor een virtueel live metaverse-evenement met de kersverse CIO of the Year.

We zien het als een kleinschalige opstart in een Spatial-omgeving, een soort live experiment dat we delen met u, beste lezer. Wat onze verdere plannen met het metaverse dan zijn? Eerlijk: dat zoeken we zelf nog verder uit. Misschien samen met u of uw bedrijf? Feedback, suggesties, ideeën of zelfs voorstellen rond co-creatie? Onze virtuele deur staat in ieder geval open.