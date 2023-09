Van advies tot orkestratie: de meerwaarde van hechte partnerschappen voor digitale transformatie

Organisaties, en dan vooral multinationals en andere grotere structuren, zijn steeds vaker op zoek naar betrouwbare partners die hen kunnen begeleiden op hun digitaliseringstraject en in andere digitale infrastructuurprojecten waarmee ze nieuwe markten en activiteiten kunnen aanboren. Ze hebben een betrouwbare partner nodig die hen kan bijstaan op dat hele traject, van het uittekenen van een strategie tot het vinden van de juiste partijen voor de implementatie en ondersteuning. Een orkestrerende partner zoals Capgemini Invent, die de complete strategie naadloos kan verzorgen. We praten erover met Julien Assouline, managing director bij Capgemini Invent België.

Capgemini Invent, de tak voor strategische consulting van Capgemini Group, begeleidt de klanten in hun transformatie maar beperkt zich niet tot strategie en ontwerp. “Met onze unieke mix van business- en consultingtalent enerzijds en tech- en engineeringexperts anderzijds, helpt Capgemini Invent de klanten met het bepalen van zakelijke doelstellingen, het implementeren en integreren van technologieën en alles daartussenin”, legt Julien Assouline uit. “We doen daarvoor een beroep op onze dataspecialisten, UX/UI-designers en natuurlijk de expertise van Capgemini Group in engineering en ontwikkeling.”

Capgemini Invent heeft in de afgelopen 3-4 jaar een mooie groei in België gekend maar is voorlopig nog een minder bekend adviesbureau. “Gezien ons potentieel en de marktpositie van Capgemini als aanbieder van andere zakelijke en IT-diensten, kan dat snel veranderen”, meent Julien Assouline. “Sinds ik in maart 2023 bij Capgemini Invent aan de slag ging, is dat een van mijn grootste prioriteiten.”

Pionierswerk in België

België is niet de ideale omgeving voor pionierswerk, want zijn complexe overheidsstructuur schept tal van uitdagingen en hindernissen voor innovatie. Maar zoals Julien Assouline opmerkt, wordt in ons land toch veel baanbrekend werk verricht. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar sommige projecten rond 5G, zijn we echte koplopers in innovatie. Ook in de nutssector heeft België een aantal innovatieve projecten waar andere landen jaloers op zijn. Denk maar aan slimme meters en lekbeheer. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van internationale organisaties zoals de EU en de NAVO voor een interessante dynamiek tussen de lokale en de internationale dimensies.”

Op sommige gebieden is de Belgische divisie van Capgemini Invent dus een wereldleider, maar op andere vlakken is er nog veel ruimte voor groei. “Zo kunnen we met Capgemini Invent bijvoorbeeld nog veel groeien in de autosector door de expertise van onze Duitse collega’s te benutten”, zegt Julien Assouline. “Hetzelfde geldt voor de biowetenschappen. Dankzij onze internationale schaal kan Capgemini Invent nauw samenwerken met de klant en inspelen op zijn behoeften, zelfs als die klant wereldwijd actief is.”

Dat is een van de belangrijkste troeven van Capgemini Invent en van Capgemini in zijn geheel: de klant wordt op elke locatie en in elke fase van de IT-levenscyclus bijgestaan – van strategie en ontwerp tot ondersteuning en onderhoud. Julien Assouline: “En dat is precies wat Capgemini Invent onderscheidt van de meeste concurrenten. We zijn nauw betrokken bij de operationele kant van de zaak en leiden heel het proces in goede banen. Zo zorgen we ervoor dat de strategie wordt vertaald in de juiste IT-implementatie en dat de infrastructuur naar behoren werkt en ondersteund wordt. Daarnaast stroomlijnen we het hele proces, om het leven van de klant makkelijker te maken. Kort samengevat: Capgemini Invent heeft voeling met de behoeften van de klant en stelt op basis daarvan een dreamteam samen dat de klus kan klaren.”

Als orkestrerende partner zorgt Capgemini Invent ervoor dat alles volgens plan verloopt – zo lang als nodig. “Wanneer een klant aanvoelt dat hij alles zelf onder controle heeft, kunnen wij ons terugtrekken”, merkt Julien Assouline op. “Maar tot die tijd is zijn digitale transformatietraject bij ons in goede handen.” Capgemini Invent investeert continu in mensen die niet alleen waardevolle expertise meebrengen, maar ook het hele proces kunnen orkestreren en coördineren. Dat is een zorg minder voor de klant, die kan focussen op de zakelijke aspecten van zijn digitaliseringstraject of andere transformatieprojecten.

Vanwege de complexiteit van de meeste bedrijven en hun IT-architectuur, wordt dit steeds belangrijker. Alle facetten van de bedrijfsvoering worden steeds meer geïntegreerd, vaak zelfs op internationale schaal. “Het wordt een heuse uitdaging om dat allemaal te orkestreren, zelfs voor grote, meer geavanceerde klanten”, zegt Julien Assouline. “Daarom doen ze vaak een beroep op ons om het eindresultaat te bepalen en ervoor te zorgen dat de verwachte doelstellingen worden gehaald. Zij kunnen dan op hun bedrijf focussen terwijl wij de time-to-market van hun innovatieve aanbod inkorten.”

Tot slot bouwt Capgemini Invent een hechte relatie op met zijn klanten. Anders dan in de klassieke relatie tussen leverancier en klant staan de partners hier op gelijke voet. Dat merk je wanneer klanten evenementen organiseren voor Capgemini Invent en omgekeerd. “De twee partners werken als één team samen, met gemeenschappelijke belangen en doelen”, vervolgt Julien Assouline. “Onze klanten voelen dat Capgemini Invent oprecht bezig is met hun doelen en bedrijfsbehoeften, en hen op alle mogelijke manieren helpt om hun ambities waar te maken.”

De kracht van ESG

De klanten kunnen ook rekenen op de ESG-expertise van Capgemini Invent. Met zijn rijke ervaring helpt Capgemini hen met de vele uitdagingen in dat domein. Maar dat is niet alles. “Dankzij onze expertise zijn wij ook een aantrekkelijke werkgever voor de jongere generatie, die ESG als een grote prioriteit ziet”, legt Julien Assouline uit. “Ze willen impact creëren en kiezen dus voor een werkgever die hun de kans geeft om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld.”

Het bewustzijn van ESG en de expertise van Capgemini Invent zijn dan ook erg belangrijk voor zijn aantrekkingskracht als werkgever voor jong (en minder jong) talent in België. Daarnaast mikt het expliciet op talenten die op zoek zijn naar een adviesbureau met ondernemerschap in zijn DNA en met het vermogen om de klanten end-to-end transformaties aan te bieden. “Dankzij die twee troeven kunnen we de kandidaten aantrekken die we nodig hebben om Capgemini Invent consistent te doen groeien”, besluit Julien Assouline. “Onze Belgische divisie telt momenteel 150 werknemers en we hopen dat aantal vrij snel te verdubbelen.”