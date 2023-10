Review: Oppo Reno 10 Pro 5G – Oogt luxueus, maar geen topprestaties

We gingen ruim drie weken aan de slag met de Reno 10 Pro 5G van Oppo: het duurste (659 euro) toestel dat de fabrikant dit jaar in ons land uitbrengt.

Het is ondertussen al van begin 2022 geleden dat Oppo nog eens een nieuw zogeheten ‘vlaggenschip’ uitbracht: een smartphone die het technologische kunnen van een leverancier volledig in de verf zet. Dat was toen de Find X 5 Pro. Ondertussen bestaat er al even een opvolger – de Find X 6 Pro – maar die wordt niet verkocht in ons land. ‘Omdat we geen product fit zien voor de Belgische markt’, hoorden we tijdens de voorstelling van de Reno 10 Pro 5G: een premium ogende smartphone die dus de facto het Oppo-topmodel voor dit jaar in ons land is.

Het moet gezegd: het 3D-curved 6,7” OLED-scherm met een 93% ‘screen to body ratio’ – oftewel meer scherm en minder randen – oogt luxueus. Met een resolutie van 2.412 x 1.080 pixels, een verversingssnelheid van maximaal 120 Hz en een HDR-helderheid tot 950 nits stelt het scherm in de praktijk ook helemaal niet teleur. In combinatie met een vrij beperkt gewicht (185 gram) en een dikte van amper 7,89 mm voelt de Reno 10 Pro 5G ook als een topmodel aan.

Inzetten op camera’s

Op de achterkant zit een vrij nadrukkelijk camerablok met drie lenzen: een hoofdcamera van 50 MP met optische beeldstabilisatie, een 8 MP breedhoekcamera, en een telelens van 32 MP. Voorop zit met een 32 MP en 21 mm focuslengte ook nog een redelijk stevige selfiecamera. Alles bij elkaar behoorlijke specificaties qua camera’s dus en dat is geen toeval: met de Reno-reeks mikt Oppo nadrukkelijk op een iets jongere generatie die vooral belang hecht aan oerdegelijke foto’s. We namen het toestel mee op een vakantie richting Denemarken en waren zelden ontgoocheld over de kwaliteit van de camera’s. Als metgezel op citytrip, als natuurcamera op eindeloze wandelingen, als groepsselfie, als sfeerschepper op idyllische locaties: nooit stelt de Reno 10 Pro 5G echt teleur. Of als we toch iets moeten noemen: de breedhoekcamera valt soms wat uit de toon. Oké, je kan breder fotograferen dan de hoofdcamera, maar we betrapten ons er toch enkele keren op dat we bij het bekijken van het resultaat toch alsnog een foto met de ‘gewone’ hoofdcamera maakten. Een landschap oogt dan misschien minder wijds, maar je merkt wel dat de fotokwaliteit stukken beter is zowat qua details, scherpte als kleurbereik en contrast.

De camera’s blinken vooral uit op heldere, zonnige dagen en met veel buitenlicht, maar ook binnenshuis en zelfs tijdens de nacht kan je toch nog degelijke foto’s maken zonder dat er al te veel storende ‘noise’ binnendringt. Met een occasionele misser weliswaar wanneer bijvoorbeeld een beperkte lichtinval aan de linker kant eens niet gecapteerd wordt of net overgecompenseerd wordt door de softwarematige bewerking. Maar dat willen we de Reno 10 Pro 5G wel vergeven: zulke fouten in ‘interpretatie’ van licht en bij automatische instellingen zien we ook bij de concurrentie weleens opduiken. Een extra vermelding gaat nog naar de telephoto-lens met een 2x optische zoom. Die levert goed werk en kan tot pakweg 5x inzoomen toch nog redelijke resultaten voorleggen. Eenmaal daarboven verval je al snel in een te verwachten pixelbrij. Maar toch: voor deze prijsklasse – de richtprijs bedraagt 659 euro – is de zoomfunctie best wel goed. En met de 256 GB intern geheugen kan je ook wel voldoende kiekjes en video’s kwijt op het toestel. Uren aan een stuk in de weer zijn met de camera’s weegt wel snel op de 4460 mAh batterij, maar de snelle oplaadfunctie – SuperVOOC heet dat bij Oppo – van de 80W-snellader compenseert dat wel: in net geen half uur is de batterij helemaal opgeladen.

Te weinig kracht

Maar dan zijn we wel zowat door de positieve punten heen. Het design, scherm, en de camera’s geven de Reno 10 Pro een premium gevoel, maar hoe langer we met het toestel rondlopen – een drietal weken om precies te zijn – des te meer ontgoochelingen toch in ons oordeel sluipen. Het grootste probleem vinden we de vreemde keuze voor de Snapdragon 778G chipset van Qualcomm. Die is ondertussen toch al redelijk gedateerd en vinden we eerder terug in vooral veel goedkopere smartphones. Dat weegt toch wat op de prestaties – zeker eenmaal je een snellere chipset gewend bent geraakt. Dat vlaggenschip uit begin 2022 bijvoorbeeld – de Find X5 Pro waar we het in het begin van dit artikel over hadden – draait op Snapdragon 8 en presteert stukken beter. De 778G-chipset zouden we eerder als een middenklasser omschrijven. Zeker in de grafische prestaties valt hij al snel door de mand.

Het geluid van de speakers viel ons ook wat tegen. Wie zinnens is om met de Reno 10 Pro onderweg wat series te bingen, gebruikt maar beter goeie oortjes: draadloze best, want een koptelefoonaansluiting ontbreekt – al kan je natuurlijk altijd een USB-C adaptertje aanschaffen hiervoor. Nee, standaard wordt dat niet meegeleverd. Ook een hoesje ontbreekt in de doos.

De Reno 10 Pro 5G wordt geleverd met Android 13 en daaroverheen de ColorOS-software van Oppo. Daar zijn we niet algeheel tevreden over. De software heeft bijvoorbeeld de neiging om iets te nadrukkelijk in te grijpen in het energieverbruik van apps – met irritante notifications tot gevolg – maar grijpt naar ons gevoel ook iets te hard in op heel wat functies. Erger vinden we nog de overvloed aan voorgeïnstalleerde apps: niet alleen eigen Oppo-apps maar toch nog altijd veel te veel apps van ‘derden’ die ook niet altijd zomaar te verwijderen zijn. Het zal Oppo ongetwijfeld wel wat centen opleveren, maar anno 2023 vinden we dat toch eerder not done. Wat het updatebeleid tot slot betreft, belooft Oppo twee gratis ‘grote’ updates: naar Android 14 en 15 dus. Dat is ondertussen toch ook wat mager, vergeleken met wat de concurrentie ondertussen biedt. Met aan het andere eind van het spectrum Google die bij de Pixel 8 Pro smartphone zeven jaar lang Android- én beveiligingsupdates biedt.

Enkele testfoto’s ter illustratie

Conclusie

De conclusie is simpel. Als je bereid bent om in te leveren op (reken)kracht en wat bloatware erbij wil nemen maar bovenal vooral véél en goeie foto’s en video’s wil maken, dan zit je wel goed bij de Reno 10 Pro. Maar toch vinden we dat het toestel vooral als een gemiste kans aanvoelt. Een betere, meer recente chipset had heel wat verschil gemaakt en van de Reno 10 Pro 5G misschien wel een absolute aanrader gemaakt. Nu blijkt het toestel vooral een middenklasser met een dure jas eromheen.